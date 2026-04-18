ادامه بازداشت شهروندان ایرانی توسط جمهوری اسلامی
سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت هفت شهروند در آذربایجان شرقی، ۶۹ شهروند در مازندران و ۵۱ شهروند در کرمان با اتهامات مرتبط با جنگ خبر داد.
پس از آغاز آتشبس و در شرایطی که نارضایتی به شکلی فزاینده در بین حامیان حکومت در حال افزایش است، جمهوری اسلامی به طور گسترده، شهروندان ایرانی را به اتهاماتی نظیر ارسال ویدیو بازداشت میکند.
در یک مورد اعتراف اجباری زنی منتشر شد که اتهام او فعالیت دختر ۱۳ سالهاش در فضای مجازی عنوان شد.
در همین حال، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت «دشمنان» باید مجازات شوند و غرامت جنگی بپردازند.
جمهوری اسلامی در پی تهدید دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تنگه هرمز را گشوده است.