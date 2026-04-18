به گزارش اورشلیم‌پست، یک منبع در نهادهای امنیتی هشدار داده است که حماس از بی‌ثباتی ناشی از وضعیت امنیتی در جنوب لبنان و تنش‌ها با حکومت ایران برای تقویت موقعیت خود در نوار غزه استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، حماس از تمرکز اسرائیل بر تحولات مربوط به حزب‌الله و توجه آمریکا به پرونده [حکومت] ایران بهره می‌برد تا زمان بخرد و از پیشرفت در روندهای سیاسی، از جمله خلع سلاح، جلوگیری کند. این منبع گفته است که راهبرد فعلی رهبری حماس شامل جمع‌آوری مالیات، جذب نیرو و کنترل ورود کالاها به غزه است.

به گفته این منابع، حماس تلاش دارد این تصور را ایجاد کند که از قدرت کنار رفته، اما در عمل - حتی در صورت واگذاری ظاهری قدرت - به دنبال حفظ کنترل از پشت صحنه بر حاکمیت آینده غزه است. این رویکرد، به گفته منبع امنیتی، مشابه راهبرد حسن نصرالله در لبنان است؛ جایی که حزب‌الله بدون در دست گرفتن رسمی قدرت، نفوذ سیاسی و نظامی تعیین‌کننده‌ای حفظ کرده بود.

در همین حال، یک منبع دیگر به اورشلیم‌پست گفته است که حماس طرح خلع سلاح ارائه‌شده از سوی «هیات صلح» به رهبری آمریکا برای غزه را رد کرده و خواستار اصلاح آن شده است. به گفته این منبع، این طرح با حضور نیکولای ملادنوف، نماینده ارشد هیات، و سه میانجی دیگر در حال پیگیری است.

بر اساس این گزارش، اجرای این طرح بین شش تا هشت ماه پیش‌بینی شده؛ بازه‌ای که به گفته منابع، با راهبرد حماس برای خرید زمان همسو است، زیرا در این مدت انتخابات در اسرائیل و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا برگزار خواهد شد و توجه‌ها را از غزه منحرف می‌کند.

همزمان، وب‌سایت «والا» گزارش داده است که بسیاری از مقام‌های ارشد حماس پس از دریافت «نشانه‌هایی» مبنی بر لزوم خروج، قطر را به مقصد ترکیه و دیگر کشورها ترک کرده‌اند. به گفته این گزارش، نیروهای امنیتی قطر تدابیر خود را برای جلوگیری از ترورهای هدفمند تشدید کرده‌اند و حماس نیز در پی نگرانی از اقدامات مشابه از سوی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل، این پیام‌ها را جدی تلقی کرده است.

