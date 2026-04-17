این پایین‌ترین قیمت نفت در پنج هفته گذشته است. هم‌زمان قیمت گاز در اروپا نیز ۱۰ درصد کاهش یافت.

هم‌زمان با تایید خبر نزدیک شدن به توافق صلح با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بازارهای سهام و اوراق قرضه رشد کردند و شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) با افزایش ۱.۲ درصدی در مسیر ثبت رشد هفتگی نزدیک به پنج درصد قرار گرفت.

در حالی که چند مدیر نفتی و کشتی‌رانی به فایننشال تایمز گفتند وضعیت همچنان نامطمئن است و نگرانی‌هایی درباره احتمال مین‌گذاری در تنگه یا تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل وجود دارد، به نظر می‌رسد تعدادی از کشتی‌های غربی در حال آماده شدن برای خروج از خلیج فارس هستند.

داده‌های ماهواره‌ای ردیابی کشتی‌ها نشان داد حداقل ۱۵ شناور، از جمله نفت‌کش یونانی «استمنیتسا» و سه کشتی کانتینری متعلق به شرکت کشتیرانی فرانسوی CMA CGM، در حال حرکت به سمت تنگه هرمز هستند.

بسته شدن این آبراه طی هفت هفته گذشته باعث ایجاد بحران جهانی انرژی شده و اهرم فشار قابل‌توجهی در اختیار تهران قرار داده بود.

اعلام بازگشایی تنگه هرمز یک روز پس از آن صورت گرفت که آمریکا اسرائیل را برای توقف حملات خود علیه حزب‌الله در لبنان تحت فشار قرار داد؛ موضوعی که یکی از شروط جمهوری اسلامی برای باز کردن تنگه هرمز بود.

با این حال نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده که تردد کشتی‌های نظامی از تنگه هرمز ممنوع است و کشتی‌های تجاری نیز تنها با کسب مجوز از این نیرو اجازه عبور از این تنگه را خواهند داشت.

از سوی دیگر ترامپ تاکید کرده است محاصره دریایی آمریکا که این هفته برای جلوگیری از ورود یا خروج کشتی‌ها از بندرهای ایران اعمال شد، تا زمان دستیابی طرف‌های درگیر به توافق برای پایان جنگ ادامه خواهد داشت.

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین از احتمال امضای توافق صلح در روزهای آینده خبر داده و گفته است این فرآیند باید بسیار سریع پیش برود زیرا بر سر بیشتر موارد مذاکره شده و توافق صورت گرفته است.

به‌گفته ترامپ، آمریکا اورانیوم غنی‌شده ایران را تحویل خواهد گرفت و در مقابل دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد نخواهد کرد و پولی جابه‌جا نخواهد شد.