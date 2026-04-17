وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد هفت فرمانده شبه‌نظامی عراقی را به‌دلیل برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای حملات علیه نیروها و منافع آمریکا در عراق تحریم کرده است.

به گفته این وزارتخانه، افراد تحریم‌شده از رهبران گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی از جمله کتائب حزب‌الله، عصائب اهل‌الحق، حرکة النجباء و کتائب سیدالشهدا هستند.پ

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، تاکید کرد: «اجازه نخواهیم داد شبه‌نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی جان و منافع آمریکایی‌ها را تهدید کنند و عاملان این خشونت‌ها پاسخگو خواهند شد.»