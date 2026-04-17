ترامپ: فکر نمیکنم اختلافهای قابل توجهی در مذاکره با ایران وجود داشته باشد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره مذاکره با جمهوری اسلامی گفت: فکر نمیکنم اختلافهای قابل توجهی وجود داشته باشد.
او که در فرودگاه شهر فینیکس با خبرنگاران گفتوگو میکرد، اعلام کرد زمانی که توافق با جمهوری اسلامی امضا شود، محاصره دریایی بنادر ایران پایان خواهد یافت.
ترامپ افزود: «ما روز بزرگی را سپری میکنیم. خواهیم دید که همه چیز چگونه پیش میرود، اما باید خوب باشد. ما بحثهای بسیار خوبی داشتهایم.»
او در پاسخ به این پرسش که مقامات جمهوری اسلامی میگویند هنوز «اختلافات قابل توجهی» بین دو کشور وجود دارد، گفت: «خب، ممکن است وجود داشته باشد، ببینیم چه اتفاقی میافتد.»
ترامپ تاکید کرد: «اگر وجود داشته باشد، باید آن را اصلاح کنیم. اما فکر نمیکنم اختلافات قابل توجهی زیادی وجود داشته باشد.»