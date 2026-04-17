اردوغان: حق دسترسی کشورهای خلیج فارس به آبهای آزاد نباید محدود شود
رجب طیب اردوغان، رییسجمهور ترکیه، گفت: «اصل اساسی، تضمین آزادی کشتیرانی بر پایه قواعد تثبیتشده و باز نگه داشتن تنگه هرمز برای کشتیهای تجاری است. یک سوی تنگه هرمز ایران است و سوی دیگر آن عمان. حق دسترسی کشورهای حوزه خلیج فارس به آبهای آزاد نباید محدود شود.»
او با اشاره به رایزنیها برای برقراری صلح در منطقه افزود: «مهم است که طرفها با رویکردی مصالحهجویانه عمل کنند. باید در برابر تلاش اسرائیل برای تخریب روند مذاکرات، هوشیار و آماده بود.»
اردوغان ادامه داد: «فرصت ایجادشده در پی برقراری آتشبس (در ایران و لبنان) باید بهطور موثر برای تحقق صلح پایدار مورد استفاده قرار گیرد.»