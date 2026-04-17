تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت که پیگیری‌های مستمر مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای تعهد ترامپ به اعمال آتش‌بس در لبنان نهایتا شب گذشته به نتیجه رسید و اسرائیل مجبور شد که آتش بس در لبنان را نیز بپذیرد.

تسنیم افزود که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته بود که در صورت عدم اجرای تعهد ترامپ، ساعت ۲۰ شب گذشته به اسرائیل حمله کند و همه مقدمات لازم برای این منظور آماده شده بود.

تسنیم نوشت: «حتی لانچرهای پرتاب موشک نیز به حالت عملیات قرار گرفته بود تا اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کنند. چرا که عدم اجرای این تعهد، عملا نقض کامل آتش‌بس محسوب می‌شد و صبر جمهوری اسلامی نیز رو به اتمام بود.»

عزت‌الله ضرغامی وزیر پیشین میراث فرهنگی نیز در واکنش به اعلام بازگشایی تنگه هرمز در شبکه ایکس نوشت: «یه مسلمون نیست، یه خورده به مردم بگه چه خبره و داره چی میشه؟! مراقب روایات یاس‌آور دشمن و شکل گیری دوقطبی‌ها هستید؟»