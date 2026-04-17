شماری از اتحادیههای صنفی در جهان خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه شدند
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد که همراه با شماری از اتحادیههای جهانی کارگری، در بیانیهای خواستار برقراری آتشبس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیریهای نظامی در این منطقه شده است.
در این بیانیه آمده است که ادامه درگیریها موجب تلفات گسترده غیرنظامیان و وارد شدن آسیب به کارگران و زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه شده است.
بر اساس این گزارش، در بیانیه همچنین به پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ، از جمله اختلال در زنجیرههای تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخشهای حیاتی مانند حملونقل و خدمات عمومی اشاره شده است.
امضاکنندگان بیانیه اشاره کردند کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخشهای حیاتی از جمله گروههای آسیبپذیر در جریان این بحران هستند و باید از حقوق و امنیت شغلی آنها محافظت شود.
آنها تأکید کردند که زیرساختهای غیرنظامی، از جمله مدارس و بیمارستانها، نباید هدف حملات قرار گیرند و خواستار رعایت کامل قوانین بینالمللی بشردوستانه شدند.
در بخش دیگری از این بیانیه، استفاده از نیروی نظامی به عنوان راهحل بحران رد شده و بر ضرورت بازگشت به گفتوگو و دیپلماسی تأکید شده است.
این اتحادیهها از جامعه جهانی خواستند آتشبس فعلی را به یک توافق پایدار تبدیل کنند و از غیرنظامیان و کارگران در سراسر منطقه حمایت کنند.