رییسجمهور لبنان: توافق آینده شامل واگذاری سرزمین نخواهد بود
جوزف عون، رییسجمهور لبنان، روز جمعه گفت که هر توافق احتمالی که توسط دولت او به دست آید، هیچگونه واگذاری سرزمین را در بر نخواهد داشت و حقوق ملی لبنان را تضعیف نخواهد کرد.
او مشخص نکرد آیا منظورش مذاکرات احتمالی با اسرائیل است یا نه.
این سخنرانی تلویزیونی نخستین سخنرانی او از زمانی بود که ایالات متحده پنجشنبه آتشبسی را برای پایان دادن به درگیریها میان اسرائیل و گروه مسلح حزبالله میانجیگری کرد.
متن این توافق میگوید که اسرائیل و لبنان مذاکرات مستقیمی را برای دستیابی به «صلح میان دو کشور» برگزار خواهند کرد.