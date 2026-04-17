گوترش از بازگشایی تنگه هرمز استقبال کرد
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت: «از اعلامیههای ایران مبنی بر اینکه تنگه هرمز برای تمام کشتیهای تجاری در مدت زمان باقیمانده از آتشبس کاملاً باز است، استقبال میکنم.»
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این گامی در مسیر درست است» و تاکید کرد: «موضع سازمان ملل متحد همچنان روشن است: ما به احیای کامل حقوق و آزادیهای ناوبری بینالمللی در تنگه هرمز، که مورد احترام همه باشد، نیاز داریم.»
گوترش ابراز امیدواری کرد که بازگشایی تنگه هرمز، همراه با آتشبس، به ایجاد اعتماد بین طرفین و تقویت گفتوگوهای جاری که توسط پاکستان تسهیل میشود، کمک کند.