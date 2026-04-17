استقبال کانادا، فرانسه و بریتانیا از آتشبس بین اسرائیل و لبنان و بازگشایی تنگه هرمز
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که صبح جمعه امروز صبح، با رییسجمهوری فرانسه و نخستوزیر بریتانیا در مورد تحولات سریع امنیتی و اقتصادی که بر تنگه هرمز تأثیر میگذارد، از جمله اختلالات شدید در ترافیک دریایی جهانی، بازارهای انرژی و زنجیرههای تأمین حیاتی، صحبت کرده است.
کارنی اشاره کرد که او، امانوئل مکرون و کییر استارمر از آتشبس بین اسرائیل و لبنان و اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط ایران استقبال کردهاند.
او افزود کانادا با شرکای عربی خود در خلیج فارس که با حملات تلافیجویانه اخیر و فشار اقتصادی روبرو شدهاند، کاملاً ابراز همبستگی میکند.
کارنی همچنین از تلاشهای فرانسه و بریتانیا برای پیشبرد ابتکارات هماهنگ دیپلماتیک و برنامهریزی برای بازگرداندن عبور ایمن و قابل اعتماد از طریق تنگه مهم هرمز استقبال کرد.