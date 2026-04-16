شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در جریان سفر خود به قطر با تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

نخست‌وزیر پاکستان گفت: «در این دیدار، تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، مورد بررسی قرار گرفت و ما بر اهمیت کاهش تنش‌ها، تقویت گفت‌وگو و گسترش هماهنگی بین‌المللی برای تضمین امنیت و ثبات تاکید کردیم.»

شریف بار دیگر حملات جمهوری اسلامی به قطر و سایر کشورهای منطقه را محکوم و بر «همبستگی کامل» اسلام‌آباد با دوحه تاکید کرد.

به گفته او، در این دیدار همچنین بر گسترش همکاری‌ها میان قطر و پاکستان در «حوزه‌های کلیدی از جمله امنیت، دفاع و انرژی» تاکید شد.

شریف ۲۶ فروردین در سفر به عربستان سعودی با مقام‌های این کشور دیدار کرده بود.