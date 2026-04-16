کارشناس مذهبی صداوسیما: در جنگ وجودی هستیم و اکنون یک «سکوت نظامی موقت» است
اسماعیل رمضانی، کارشناس مذهبی صداوسیما، گفت: «در یک جنگ وجودی حتی اگر بنا به شرایط و مصلحت، صحنه نبرد به سکوت یا مذاکره کشیده شود، این سکوت موقتی است و دیر یا زود با یک انفجار شکسته خواهد شد؛ چرا که در چنین شرایطی، تکلیف جنگ با مذاکره مشخص نمیشود.»
او وضعیت کنونی منطقه را «مرگ و زندگی» خواند و افزود هر طرفی که از این نبرد زنده و با دست برتر خارج شود، طرف مقابل را نابود خواهد کرد؛ به گونهای که اگر جمهوری اسلامی قدرتمند از این جنگ بیرون بیاید، دشمن را از میان برمیدارد و اگر طرف مقابل دست برتر پیدا کند، کنترل منطقه را در اختیار میگیرد و جریان مقاومت را بهطور کامل از بین خواهد برد.
رمضانی با اشاره به شروط جمهوری اسلامی برای مذاکرات، از جمله رفع کامل تحریمها و خروج نیروهای آمریکا از منطقه، گفت این شرایط نشان میدهد مسیر کلی تغییر نکرده و تقابل همچنان ادامه دارد و در نهایت این «استقامت» است که نتیجه این نبرد را مشخص خواهد کرد، نه مذاکرات.
پیشتر محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ضمن ابراز نارضایتی از آتشبس گفته بود: «من قبول ندارم این آتشبس است. این یک سکوت نظامی است.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «من فریلنسر حوزه وب هستم و با قطعی اینترنت درآمدم به صفر رسیده. بهخاطر بدهی دارم وسایلم را میفروشم.»
در پیام دیگری آمده است: «من بهعنوان دانشجو و تکنسین کامپیوتر در بیتکلیفی ماندهام. کلاسهای آنلاین با اختلالات شدید همراه است و برای پروژه، اینترنتی در کار نیست تا تحقیق کنم. محل کار هم مشتری مراجعه نمیکند.»
مخاطبی نوشت: «با خدا تومن کانفینگ تونستم وصل شم. من کارم با اینترنت هست و بهخاطر قطعی نت بیکار شدم. کلی قسط دارم که باید تسویه بشه و اجاره باید بدم. کسانی رو میشناسم که در شرایط من هستن.»
یک شهروند گفت: «قیمتها چندین برابر شده. خیلیها بیکار شدهاند. حداقل ۵۰ درصد مغازه ها تعطیل هستند. بیشتر تعمیرات ماشین و مارکتها باز هستند و حتی کارهای دولتی یکی الی دو نفر کار میکنند.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، اعلام کرد رهبران لبنان و اسرائیل قرار است با یکدیگر گفتوگو کنند. تلاشی که به گفته او با هدف ایجاد «اندکی فضای تنفس» میان دو کشور پس از بیش از شش هفته جنگ میان اسرائیل و حزبالله انجام میشود.
ترامپ در پیامی در شبکههای اجتماعی که ساعات اولیه پنجشنبه ۲۷ فروردین (به وقت ایران) منتشر شد، نوشت: «مدت طولانی است که این دو رهبر با هم صحبت نکردهاند، چیزی حدود ۳۴ سال. این اتفاق فردا خواهد افتاد. عالی!»
او مشخص نکرد کدام مقامهای لبنانی و اسرائیلی در این گفتوگو شرکت خواهند کرد و جزییات بیشتری نیز ارائه نداد.
خبرگزاری رویترز نوشت که دفتر نخستوزیر اسرائیل بلافاصله به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. دفتر ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، و نواف سلام، نخستوزیر این کشور نیز واکنشی فوری به این موضوع نشان ندادند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از «یک منبع رسمی» گزارش داد لبنان از هرگونه تماس قریبالوقوع میان مقامهای این کشور و اسرائیل بیاطلاع است.
این منبع گفت: «ما از هیچ تماس برنامهریزیشدهای با طرف اسرائیلی آگاه نیستیم و هیچگونه اطلاعی نیز از طریق مجاری رسمی در این خصوص دریافت نکردهایم.»
در سوی دیگر، گیلا گملیل، وزیر علم و فناوری اسرائیل، اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، ۲۷ فروردین با جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، گفتوگو خواهد کرد.
اسرائیل، لبنان و آمریکا، ۲۵ فروردین در بیانیهای مشترک پس از نخستین دور مذاکرات خود در واشینگتن اعلام کردند گفتوگوها میتواند زمینهساز بازسازی لبنان و بهبود وضعیت اقتصادی این کشور شود.
در این بیانیه آمده است که اسرائیل از خلع سلاح و برچیدن زیرساختهای حزبالله حمایت میکند.
درگیری کنونی در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تشدید شد؛ زمانی که حزبالله، گروه مورد حمایت حکومت ایران، ۱۲ اسفند ۱۴۰۴در حمایت از تهران بهسوی اسرائیل آتش گشود و این اقدام به حمله نظامی اسرائیل به لبنان انجامید.
این اتفاق تنها ۱۵ ماه پس از درگیری پیشین میان دو طرف رخ داد.
واشینگتن ۲۶ فروردین نسبت به دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی، ابراز خوشبینی کرد.
سیانان با استناد به تصاویر ماهوارهای جدید گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بازسازی پایگاههای زیرزمینی و بازگشایی تونلهای ورودی در اطراف دستکم یک شهر موشکی است که در حملههای آمریکا و اسرائیل آسیب دیده بود.
مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.