به گزارش این نهاد، برآورد خسارت قطع اینترنت در ایران بر اساس روش کاست (COST) به دست آمده است.

این روش برای محاسبه خسارت ناشی از قطع یا اختلال اینترنت به کار می‌رود و با استفاده از شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، میزان وابستگی اقتصاد به اینترنت و مدت زمان قطعی، زیان واردشده به فعالیت‌های اقتصادی را تخمین می‌زند.

نت‌بلکس پنج‌شنبه ۲۷ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد قطع اینترنت ایران پس از ۱۱۲۸ ساعت، همچنان ادامه دارد و وارد چهل‌وهشتمین روز خود شده است.

این نهاد افزود این سطح از سانسور از نظر وسعت و شدت در یک جامعه متصل به اینترنت، «بی‌سابقه» است.

قطع سراسری اینترنت در ایران به دنبال آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند ۱۴۰۴، طولانی‌ترین خاموشی اینترنتی در مقیاس ملی در تاریخ است. این قطعی طولانی‌مدت، پس از اعلام خبر آتش‌بس دو هفته‌ای ، موجی از مطالبات عمومی و نگرانی‌های عمیق اقتصادی را به همراه داشته است.

قطع اینترنت تنها یک محدودیت ارتباطی نیست، بلکه ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصاد نحیف ایران است.

پیش از این، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده بود هر روز قطعی اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم به بار می‌آورد.

در همین حال، بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و کسب‌وکارهای خانگی که معیشت میلیون‌ها نفر به آن‌ها گره خورده، در آستانه فروپاشی قرار دارند.

قطع اینترنت و فروپاشی معیشت؛ از بیکاری فریلنسرها تا تعطیلی گسترده کسب‌وکارها

نت‌بلاکس ۲۶ فروردین خبر داد محدودیت اینترنت به‌طور جدی توان ایرانیان را برای اطمینان از وضعیت دوستان و اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور محدود می‌کند.

به گفته این سازمان، مقام‌های حکومت و اینفلوئنسرهای دارای دسترسی ویژه، آزادانه پست می‌گذارند اما اکثریت مردم ایران را ساکت‌ کرده‌اند.

در حالی که قطع اینترنت ایران زندگی روزانه میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده، خبرگزاری تسنیم نوشت در دوره جنگ، قطع اینترنت «یک ضرورت» است و اضافه کرد: «بررسی همه‌جانبه‌ استراتژی‌های نظامی و تجربیات عملی نشان می‌دهد که در عصر جنگ‌های هیبریدی، توانایی قطع و کنترل اینترنت بین‌الملل یک استاندارد دفاعی جهانی و جزو لاینفک حاکمیت ملی است.»

تسنیم افزود «حق حاکمیت در کنترل کامل یا قطع اینترنت در زمان جنگ، یک رویه پذیرفته شده و یک قانون مدون در سراسر جهان» است و هیچ کشور قدرتمندی «امنیت زیرساخت‌های خود را فدای جریان آزاد اطلاعات در زمان جنگ نمی‌کند».

این در حالی است که در هفته‌های گذشته گزارش‌های متنوعی از تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع آنچه «اینترنت پرو» نامیده می‌شود، در میان وابستگان حکومت، منتشر شده است.

از سوی دیگر، یکی از مخاطبان ایران‌اینترنشنال در پیامی گفت: «من فریلنسر حوزه وب هستم و با قطع اینترنت درآمدم به صفر رسیده. به‌خاطر بدهی دارم وسایلم را می‌فروشم.»

در پیام دیگری آمده است: «من به‌عنوان دانشجو و تکنسین کامپیوتر در بی‌تکلیفی مانده‌ام. کلاس‌های آنلاین با اختلالات شدید همراه است و برای پروژه، اینترنتی در کار نیست تا تحقیق کنم. محل کار هم مشتری مراجعه نمی‌کند.»

مخاطبی نوشت: «با خدا تومان کانفینگ توانستم وصل شوم. من کارم با اینترنت است و به‌خاطر قطعی نت بیکار شدم. کلی قسط دارم که باید تسویه شوند و اجاره باید بدهم. کسانی را هم می‌شناسم که در شرایط من هستند.»

یک شهروند گفت: «قیمت‌ها چندین برابر شده. خیلی‌ها بیکار شده‌اند. حداقل ۵۰ درصد مغازه‌ها تعطیل هستند. بیشتر، تعمیرات ماشین و مارکت‌ها باز هستند و حتی کارهای دولتی، یک الی دو نفر کار می‌کنند.»