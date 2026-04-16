روزنامه گاردین در گزارشی تحلیلی به موانع پیش روی دونالد ترامپ برای رسیدن به توافقی بهتر از برجام پرداخت و نوشت که اگر مذاکرات میان تهران و واشینگتن در روزهای آینده در اسلام‌آباد از سر گرفته شود، ترامپ با دو مانع سیاسی بزرگ روبه‌روست: او ابتدا باید نشان دهد توافقی که به دست می‌آورد، بهتر از توافق سال ۲۰۱۵ اوباما است. دوم اینکه باید ثابت کند این توافق، از پیشنهادی که در ماه فوریه در ژنو، پیش از آغاز جنگ، روی میز بود، امتیازات بیشتری دارد.

خبرگزاری رویترز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت سفر اخیر عاصف منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به تهران، «به کاهش اختلافات در برخی زمینه‌ها کمک کرده است، اما اختلافات اساسی بر سر مسائل هسته‌ای همچنان باقی است».

به گفته او، سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده و مدت‌ زمان اعمال «محدودیت‌ها» بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

به گزارش گاردین که شامگاه ۲۶ فروردین منتشر شد، اگر ترامپ نتواند این موضوع را ثابت کند که پیشنهاد بهتری روی میز گذاشته و توافق بهتری خواهد کرد، متهم خواهد شد که بدون دلیل، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد جهان وارد کرده است.

گاردین نوشت: «ترامپ باید نشان دهد هزینه‌های سنگین جنگ ارزشش را داشته است.»

همچنین او باید ثابت کند که حکومت ایران با کنترل تنگه هرمز، به دستاورد دائمی نرسیده است.

مقایسه توافق احتمالی با برجام

مقایسه توافق احتمالی اسلام‌آباد با برجام ۱۵۹ صفحه‌ای دقیق نخواهد بود، زیرا برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۵ تاکنون تغییرات زیادی کرده است.

با این حال، ترامپ به دنبال حذف «بندهای غروب» (محدودیت‌های زمانی) است.

او می‌خواهد توافق جدید، دائمی باشد.

به نوشته گاردین، چهار نکته اصلی اختلاف که تیم ترامپ روی آن‌ها تمرکز کرده، عبارتند از:

یک- غنی‌سازی اورانیوم

در مذاکرات ژنو، آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی برای ۱۰ سال بود. تهران تنها با سه سال موافقت کرد. حالا در اسلام‌آباد، آمریکا خواهان توقف ۲۰ ساله است، اما ترامپ در مصاحبه‌ای اعلام کرد که خواستار ممنوعیت دائمی غنی‌سازی است.

دو- ذخایر اورانیوم

ایران اکنون مقادیر زیادی اورانیوم ۶۰ درصدی دارد که به سرعت می‌تواند به سطح سلاح هسته‌ای برسد.

تهران در ژنو پیشنهاد داد این ذخایر را به سطح ۳.۶۷ درصد بازگرداند اما آمریکا در اسلام‌آباد اصرار دارد که کل این ذخایر باید از ایران خارج شود.

سه- رفع تحریم‌ها

در توافق اوباما، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های تهران آزاد شد.

اکنون ترامپ با فشارهای داخلی روبه‌روست. جمهوری‌خواهانی مانند مارکو روبیو معتقدند ایران نباید از این پول برای تقویت نظامی خود استفاده کند.

ترامپ می‌خواهد بر نحوه خرج کردن این پول‌ها نظارت کند، اما تهران این محدودیت را نمی‌پذیرد.

و در نهایت چهار- مسائل غیرهسته‌ای و تنگه هرمز

ترامپ معتقد است برجام به رفتارهای منطقه‌ای و موشکی جمهوری اسلامی نپرداخته است.

اکنون موضوع کنترل تنگه هرمز یک مشکل بزرگ دیگر برای واشینگتن است.

گاردین به نقل از علی نصری، حقوقدان بین‌الملل، نوشت که در داخل ایران دو دیدگاه وجود دارد: یک دیدگاه به دنبال استفاده حداکثری و فوری از اهرم تنگه هرمز است و دیدگاه دیگر آن را ابزاری برای امتیازگیری بلندمدت و رفع تحریم‌ها می‌بیند.

به نوشته گاردین، در شرایط فعلی، هر دو طرف باید بین دستاوردهای فوری و امنیت پایدار، یکی را انتخاب کنند.