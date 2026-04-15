شش حزب کرد، حملات جمهوری اسلامی به اردوگاههای غیرنظامیان در اقلیم کردستان را محکوم کردند
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، شامل شش حزب، در بیانیهای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاههای پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و نوشت: حمله در زمان آتشبس، نشانهای از بنبست سیاسی و نظامی رژیم ایران است.
این ائتلاف افزود: «این حملات که در زمان توافق آتشبس انجام شد، بار دیگر ماهیت واقعی رژیمی را که هرگز به صلح یا راهحلهای سیاسی اعتقاد نداشته و بقای آن در درجه اول بر پایههای سرکوب، خشونت و تروریسم استوار است، آشکار کرده است.»
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران اضافه کرد: «این حملات نشانهای از قدرت نیست؛ بلکه حقیقتی را آشکار میکند که رژیم، در مواجهه با اراده مردم ما و بنبست سیاسی و نظامی که در آن گرفتار شده، دچار وحشت و ناامیدی شده است.»
ائتلاف اشاره کرد که در جریان حملات سهشنبه به دو اردوگاه حزب دموکرات و کومله زحمتکشان، دو نفر زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران تاکید کرد که هدف قرار دادن محل زندگی غیرنظامیان و پناهندگان، نقض آشکار قوانین بینالمللی و همچنین کنوانسیونهای ژنو است، و از دولت عراق، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواست که به محکوم کردن این حملات و تجاوزات بسنده نکنند.
ائتلاف از آنها خواست که گامهای عملی برای توقف این حملات بردارند.