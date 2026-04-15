ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، شامل شش حزب، در بیانیه‌ای حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های پناهندگان سیاسی در اقلیم کردستان عراق را محکوم کرد و نوشت: حمله در زمان آتش‌بس، نشانه‌ای از بن‌بست سیاسی و نظامی رژیم ایران است.

این ائتلاف افزود: «این حملات که در زمان توافق آتش‌بس انجام شد، بار دیگر ماهیت واقعی رژیمی را که هرگز به صلح یا راه‌حل‌های سیاسی اعتقاد نداشته و بقای آن در درجه اول بر پایه‌های سرکوب، خشونت و تروریسم استوار است، آشکار کرده است.»

ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران اضافه کرد: «این حملات نشانه‌ای از قدرت نیست؛ بلکه حقیقتی را آشکار می‌کند که رژیم، در مواجهه با اراده مردم ما و بن‌بست سیاسی و نظامی که در آن گرفتار شده، دچار وحشت و ناامیدی شده است.»

ائتلاف اشاره کرد که در جریان حملات سه‌شنبه به دو اردوگاه حزب دموکرات و کومله زحمتکشان، دو نفر زخمی شدند و یک نفر نیز کشته شد.

ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران تاکید کرد که هدف قرار دادن محل زندگی غیرنظامیان و پناهندگان، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و همچنین کنوانسیون‌های ژنو است، و از دولت عراق، ایالات متحده و سازمان ملل متحد خواست که به محکوم کردن این حملات و تجاوزات بسنده نکنند.

ائتلاف از آنها خواست که گام‌های عملی برای توقف این حملات بردارند.