حساب ایکس محمد باقر قالیباف، رییس مجلس با اشاره به حملات اسرائیل به لبنان، نوشت: «نقض آتش‌بس هزینه‌های مشخص و واکنش‌های قوی به‌همراه دارد. فورا آتش را خاموش کنید.»

او افزود: «لبنان و کل محور مقاومت، به‌عنوان متحدان جمهوری اسلامی، بخش جدایی‌ناپذیر آتش‌بس را تشکیل می‌دهند.»

قالیباف ادامه داد: « شهباز شریف، نخست‌وزیر، به‌صورت علنی و صریح بر موضوع لبنان تأکید کرد؛ هیچ جایی برای انکار و عقب‌نشینی وجود ندارد.»