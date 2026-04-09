بر اساس گزارش تحلیلی خبرگزاری رویترز که پنج‌شنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، اسرائیل با نادیده گرفتن فضای کاهش تنش، خود را برای «یک درگیری فرسایشی و بی‌انتها» آماده می‌کند.

ایجاد «مناطق حائل» در غزه، سوریه و جنوب لبنان، فراتر از یک تاکتیک نظامی، نشان‌دهنده یک چرخش راهبردی در دکترین امنیتی اسرائیل پس از وقایع هفتم اکتبر ۲۰۲۳ است. چرخشی که این کشور را از وضعیت دفاع مرزی به وضعیت «جنگ نیمه‌دائمی» سوق داده است.

گذار به استراتژی مهار

مقامات نظامی و دفاعی اسرائیل در گفت‌وگو با رویترز گفتند که استراتژی مهار برخاسته از درکی «واقع‌گرایانه و تلخ» از شرایط میدانی است: «پس از دو سال و نیم نبرد سنگین، اکنون برای سران این کشور روشن شده که حذف کامل ساختارهای قدرت جمهوری اسلامی، حزب‌الله لبنان و حماس، عملا غیرممکن است.»

ناتان براون، پژوهشگر ارشد بنیاد کارنگی، این وضعیت را چنین تحلیل می‌کند: «رهبران اسرائیل به این نتیجه رسیده‌اند که در جنگی ابدی علیه دشمنانی گرفتار شده‌اند که تنها با ارعاب، متفرق کردن و ضربات پیش‌دستانه می‌توان آن را مدیریت کرد.»

به همین دلیل، در حالی که واشینگتن و تهران، چهارشنبه بر سر آتش‌بس دو هفته‌ای توافق کردند، اسرائیل صراحتا راه خود را جدا کرد.

دولت اسرائیل اگرچه پذیرفته حملات مستقیم به خاک ایران را متوقف کند، اما اعلام کرده است کارزار نظامی‌اش علیه حزب‌الله تحت هیچ شرایطی متوقف نخواهد شد.

ارتش این کشور هم‌اکنون در حال پیاده‌سازی نقشه‌ای است که حدود هشت درصد از خاک لبنان را تا رودخانه لیتانی، به یک منطقه جنگی خالی از سکنه تبدیل می‌کند.

دکترین «زمین سوخته»؛ مدل غزه در جنوب لبنان

رویترز نوشت که اسرائیل با صدور فرمان تخلیه برای صدها هزار غیرنظامی لبنانی، «تخریب سیستماتیک روستاهای شیعه‌نشین» را کلید زده است.

هدف، ایجاد یک «منطقه پاکسازی شده» به عمق پنج تا ۱۰ کیلومتر فرای مرزهاست تا شهرک‌های اسرائیلی دیگر در تیررس مستقیم راکت‌ها و موشک‌های ضدتانک نباشند.

یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفت که در بازرسی از خانه‌های تخلیه‌شده، در ۹۰ درصد موارد شواهدی از انبار تسلیحات یا ستادهای عملیاتی حزب‌الله یافته‌اند.

با همین پیش‌فرض، اسرائیل این خانه‌ها را نه محل سکونت، بلکه «اهداف نظامی» تعریف کرده است.

یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تاکید کرد روستاهای مرزی لبنان دقیقا طبق الگوی «رفح و خان یونس» با خاک یکسان خواهند شد تا هرگونه امکان بازگشت یا تهدید در آینده از بین برود.

این استراتژی یعنی «امنیت مرزها دیگر در خود مرز تامین نمی‌شود، بلکه در عمق خاک دشمن جست‌وجو می‌گردد».

ایجاد کمربندهای امنیتی

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیام‌های اخیر خود با افتخار از ایجاد «کمربندهای امنیتی» یاد کرده است.

نگاهی به نقشه جدید منطقه، عمق این پیشروی را نشان می‌دهد.

اسرائیل هم‌اکنون کنترل بیش از نیمی از مساحت غزه را در دست دارد و علی‌رغم فشارهای بین‌المللی، قصدی برای عقب‌نشینی کامل ندارد.

در جبهه سوریه، از قله‌های راهبردی جبل‌الشیخ (مرتفع‌ترین نقطه حرمون) تا امتداد رودخانه یرموک، تحت نظارت و کنترل شدید نظامی اسرائیل قرار گرفته است.

در جنوب لبنان نیز، اسرائیل با ایجاد یک منطقه حائل وسیع، عملا حاکمیت دولت لبنان را بر بخش بزرگی از اراضی جنوبی‌اش زیر سوال برده است.

این سیاست نظامی اسرائیل با هشدارهای جدی حقوقی همراه شده است.

عران شامیر-بورر، متخصص حقوق بین‌الملل، هشدار می‌دهد که تخریب گسترده املاک غیرنظامی بدون بررسی‌های دقیق حقوقی، نقض آشکار قوانین جنگی است.

با این حال، به نظر می‌رسد در دکترین جدید اسرائیل، ملاحظات امنیتی بر هرگونه تعهد بین‌المللی ارجحیت یافته است.

فرسودگی ارتش و جامعه‌ای بدبین

اگرچه دکترین امنیتی جدید ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت حملات بکاهد، اما هزینه‌های پنهان آن زیاد است.

تحلیلگران نظامی هشدار می‌دهند مدیریت هم‌زمان چهار جبهه فعال (لبنان، غزه، سوریه و کرانه باختری)، فشار طاقت‌فرسایی بر نیروی انسانی ارتش و منابع مالی وارد می‌کند.

از سوی دیگر، شکاف عمیقی میان دیدگاه‌های بین‌المللی و باورهای عمومی در اسرائیل شکل گرفته است.

نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد تنها ۲۱ درصد از اسرائیلی‌ها به امکان هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با یک دولت فلسطینی باور دارند و اکثریت جامعه، آتش‌بس‌های فعلی را تنها «تنفسی کوتاه» پیش از دور بعدی نبرد می‌دانند.

در حقیقت، در غیاب یک افق سیاسی روشن، «جنگ ابدی» به واقعیت این روزهای خاورمیانه تبدیل شده است.