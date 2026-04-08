بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد: «دولت اسرائیل به دستاوردهای بزرگی رسیده است؛ دستاوردهایی که تا همین اواخر کاملا خیالی به نظر میرسیدند.»
او گفت: «ایران ضعیفتر از همیشه است و اسرائیل قویتر از همیشه. این جمعبندی این نبرد تا این لحظه است و میخواهم بگویم هنوز اهدافی باقی مانده که باید به آنها برسیم و به آنها خواهیم رسید؛ چه از راه توافق و چه با ازسرگیری جنگ.»
نتانیاهو افزود: «ما آمادهایم هر لحظه که لازم باشد به نبرد بازگردیم؛ انگشتمان روی ماشه است. همانطور که میدانید، دیشب یک آتشبس موقت دو هفتهای میان ایالات متحده و ایران، با هماهنگی کامل با اسرائیل، به اجرا درآمد. نه، آنها در لحظه آخر ما را غافلگیر نکردند. اکنون میخواهم تاکید کنم: این پایان نبرد نیست، بلکه مرحلهای در مسیر دستیابی به تمام اهداف ماست.»
او همچنین گفت: «ایران وارد این مذاکرات شده در حالی که ضربه خورده و ضعیفتر از همیشه است. این کشور متعهد شده تنگه هرمز را باز نگه دارد، پس از آنکه از تمامی شروط اولیهای که مطرح کرده بود صرفنظر کرد؛ از جمله لغو تحریمها، دریافت غرامت، پایان کامل جنگ و همچنین آتشبس در لبنان.»
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «در حالی که ایران ضعیفتر از همیشه است، اسرائیل قویتر از هر زمان دیگری است. شش هفته پیش، برای نخستین بار در تاریخ، ما شانهبهشانه دوستمان، رییسجمهور ترامپ و متحد بزرگمان ایالات متحده، وارد جنگ شدیم. ما یک عملیات تاریخی را آغاز کردیم؛ بزرگترین عملیاتی که خاورمیانه تاکنون به خود دیده است.»
نتانیاهو گفت: «چنین چیزی هرگز در تاریخ اسرائیل سابقه نداشته است. چنین شراکتی میان اسرائیل و ایالات متحده علیه بزرگترین دشمنمان نیز هرگز در تاریخ اسرائیل وجود نداشته است. میتوانم کسانی را که نگران روابط میان من و رییسجمهور ترامپ هستند، آرام کنم. همانطور که او گفت: "شما عالی هستید." ما هر روز با هم صحبت میکنیم و وقتی این ارزیابیها را میشنویم، لبخند میزنیم. در هر صورت، هر کسی که قدرت این شراکت را نادیده بگیرد، در واقع حقیقت را نادیده گرفته است.»
نتانیاهو ادامه داد: «این تهدید دوگانه وجودی را از بالای سر خود دور کردیم. رژیم ترور در ایران را سالها به عقب راندیم. پایههای آن را متزلزل کردیم و آن را درهم شکستیم. پس تا این لحظه چه به دست آوردهایم؟ ماشین تولید موشک ایران را از کار انداختهایم. نهتنها موشکهای موجود را نابود کردیم، بلکه کارخانههایی را که این موشکها را تولید میکردند نیز از بین بردیم. ایرانیها اکنون از آنچه در انبارهایشان باقی مانده شلیک میکنند؛ این ذخایر بهتدریج رو به پایان است، اما آنها دیگر موشک جدیدی تولید نمیکنند.»
او همچنین گفت: «ما ضربهای سنگین به برنامه هستهای ایران وارد کردیم. زیرساختهای هستهای متعددی را نابود کردیم، از جمله کارخانههای سانتریفیوژ، و همچنین دانشمندان هستهای بیشتری را از میان برداشتیم که به کسانی که پیشتر حذف کرده بودیم، اضافه شدند. و درباره مواد غنیشدهای که هنوز در ایران باقی مانده، همانطور که امروز مقامات ارشد دولت ترامپ گفتند، این مواد بهطور کامل از آن خارج خواهد شد.»