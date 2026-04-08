انتشار متنی از سوی تهران با عنوان «پیشنهاد ۱۰ ماده‌ای» برای آتش‌بس، نه‌تنها به روشن شدن مسیر دیپلماتیک کمک نکرده، بلکه بر ابهامات و تناقض‌های موجود افزوده است.

در این پیشنهاد، در کنار درخواست ارائه تضمین الزام‌آور از سوی ایالات متحده و متحدانش برای عدم حمله مجدد به جمهوری اسلامی، یک مولفه کلیدی دیگر نیز مطرح شده است: پذیرش برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران.

نکته قابل توجه آن است که این شرط به‌طور صریح در نسخه فارسی متن گنجانده شده، اما در نسخه انگلیسی که در اختیار رسانه‌های بین‌المللی قرار گرفته، حذف شده است. این دوگانگی در روایت، نشان‌دهنده تناقض میان پیام داخلی و خارجی تهران و تداوم پایبندی به یکی از مهم‌ترین خطوط قرمز جمهوری اسلامی است.

در سوی مقابل، مواضع ایالات متحده همچنان بر همان اصول پیشین استوار است: برچیدن تاسیسات اصلی هسته‌ای، پایان کامل غنی‌سازی در خاک ایران، انتقال ذخایر اورانیوم غنی‌شده به خارج از کشور و پذیرش بازرسی‌های گسترده و سرزده بین‌المللی. فاصله میان این دو رویکرد، همچنان حداکثری و ساختاری باقی مانده است.

علاوه بر این، برخی از مطالبات مطرح‌شده در پیشنهاد جمهوری اسلامی از جمله لغو کامل تحریم‌های اولیه و ثانویه نه‌تنها با مخالفت مبنایی واشنگتن روبه‌رو است، بلکه از نظر حقوقی نیز به‌سادگی قابل تحقق نیست.

در ساختار سیاسی ایالات متحده، بخش مهمی از تحریم‌ها با مصوبات کنگره تثبیت شده‌اند و لغو آنها خارج از اختیار کامل رییس‌جمهوری است. این واقعیت، تحقق چنین مطالباتی را در کوتاه‌مدت با تردید جدی مواجه می‌کند.

با این حال، شاید مهم‌ترین نشانه تغییر در رفتار تهران را باید نه در متن پیشنهاد، بلکه در پذیرش آتش‌بس و آمادگی برای نشستن مستقیم بر سر میز مذاکره با ایالات متحده جست‌وجو کرد. این تصمیم، بیش از آنکه ناشی از موضع قدرت باشد، به‌نظر می‌رسد حاصل الزامات بقا در شرایطی فشرده و پرهزینه است.

چهل روز جنگ، نه‌تنها موجب فرسایش محسوس توان نظامی جمهوری اسلامی شد و آسیب‌پذیری ساختار دفاعی آن را نمایان کرد، بلکه فشارهای اقتصادی و لجستیکی قابل توجهی نیز بر کشور تحمیل کرد.

کاهش منابع مالی، اختلال در زنجیره‌های تامین، و افزایش ریسک در حوزه‌های حیاتی مانند امنیت غذایی و تامین انرژی، همگی نشانه‌هایی از هزینه‌های فزاینده این تقابل بودند. در چنین شرایطی، پذیرش یک وقفه حتی اگر موقت و شکننده باشد، می‌تواند تلاشی برای جلوگیری از تعمیق بحران و بازسازی حداقلی ظرفیت‌های جمهوری اسلامی تلقی شود.

در چنین چارچوبی، آنچه از سوی تهران ارائه شده را نمی‌توان به‌عنوان «پیش‌شرط‌های قابل قبول برای آغاز مذاکرات» تلقی کرد، بلکه بیشتر باید آن را «چارچوبی برای آغاز گفت‌وگو» دانست؛چارچوبی که بیش از آنکه نشان‌دهنده همگرایی باشد، بازتاب‌دهنده تلاش برای مدیریت بحران، خرید زمان و کاهش فشارهای چندلایه داخلی و خارجی است.

الگوی «دوگانگی پیام» در این میان قابل توجه است: نسخه داخلی با تاکید بر مواضع حداکثری و حفظ خطوط قرمز، و نسخه خارجی با تعدیل نسبی برای سنجش واکنش جامعه بین‌المللی.

در سوی دیگر، ایالات متحده نیز با محدودیت‌های حقوقی و فشارهای سیاسی داخلی مواجه است که دامنه انعطاف‌پذیری دولت ترامپ را محدود می‌کند.

بر این اساس، چشم‌انداز پیش‌رو بیش از آنکه به یک توافق پایدار شباهت داشته باشد، بیانگر یک وقفه تاکتیکی در میانه یک تقابل حل‌نشده است.

تا زمانی که یکی از دو طرف آمادگی عبور از خطوط قرمز بنیادین خود را نداشته باشد، دستیابی به یک توافق جامع و پایدار دور از دسترس خواهد بود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت: آتش‌بس کنونی نه نشانه‌ای از یک پیروزی راهبردی است و نه بیانگر شکل‌گیری یک مسیر روشن برای توافق. این وضعیت، بیش از هر چیز، یک «تنفس موقت» در دل بحرانی عمیق و ادامه‌دار است؛ تنفسی که بیش از آنکه پایان یک مسیر باشد، آغاز مرحله‌ای تازه از همان منازعه پیچیده است.