مهلت ۱۰ روزه ترامپ برای رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز، ساعت ۳:۳۰ بامداد چهارشنبه ۱۹ فروردین (به وقت تهران) به پایان می‌رسد.

رییس‌جمهوری آمریکا پیش‌تر با تهدید سران جمهوری اسلامی به راه انداختن «جهنم» در ایران، گفته بود پایان این ضرب‌الاجل روز حمله به تمام «نیروگاه‌ها و پل‌ها» خواهد بود.

نگرانی از قطع آب و برق و تهدید جان بیماران

بخش قابل توجهی از پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال در این زمینه، بر نگرانی از پیامدهای قطع احتمالی آب و برق و تاثیر آن بر زندگی روزمره و سلامت بیماران تاکید دارد.

یک شهروند نوشت: «ما در تهران نگران حمله به زیرساخت‌های انرژی هستیم؛ قطع برق و آب شرایط سخت زندگی را بدتر و مردم را فرسوده می‌کند.»

شهروند دیگری با اشاره به بیماران گفت: «لطفا فقط خود رژیم را ساقط کنید؛ با قطع برق، جان بسیاری از بیماران به خطر می‌افتد.»

در پیام دیگری آمده است: «از آمریکا و اسرائیل می‌خواهم نیروگاه‌های برق را نزنند، چون خود سپاه از زجر کشیدن مردم بیشتر خوشحال می‌شود.»

هم‌زمان با این ابراز نگرانی‌ها، مقام‌های دولتی و نظامی جمهوری اسلامی، به‌طور علنی از مردم خواسته‌اند تا به‌عنوان مانعی در برابر حملات هوایی عمل کنند و کودکان، نوجوانان و غیرنظامیان به سمت نیروگاه‌ها و مراکز حساس بروند و سپر انسانی بسازند .

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از مردم درخواست کرده است سه‌شنبه ۱۸ فروردین در اطراف نیروگاه‌های برق کشور تجمع کنند.

حسین یکتا، از فرماندهان سپاه پاسداران، نیز با حضور در صداوسیما مستقیما والدین را خطاب قرار داد و خواستار اعزام کودکان به نقاط حساس شد.

یکی از کارکنان نیروگاه برق نکا در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت مدیران مجموعه همه مرخصی‌ها را لغو کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند پرسنل از نیروگاه بیرون بروند.

به گفته این شهروند، مدیران نیروگاه تاکید کرده‌اند همه کارکنان باید برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن این تاسیسات اطراف آن زنجیره انسانی تشکیل دهند.

شهروندی دیگر با اشاره به ساختن این سپر انسانی در کنار تهدیدات ترامپ، گفت: «می‌دانم که همه این اتفاقات تقصیر جمهوری اسلامی است، اما امیدوارم ترامپ نیروگاه‌های مهم کشور را نزند. این نیروگاه‌ها سرمایه‌های مردم کشور است و نباید تخریب شود.»

تاکید برخی شهروندان بر «خطر بیشتر» تداوم جمهوری اسلامی

در مقابل، شماری از شهروندان گفتند با وجود نگرانی از آسیب به زیرساخت‌ها، ادامه حیات جمهوری اسلامی را تهدیدی بزرگ‌تر می‌دانند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «ما از زدن زیرساخت‌ها می‌ترسیم، اما بیشتر از آن از ماندن جمهوری اسلامی می‌ترسیم. اگر بمانند، قطعا شاهد اعدام‌ها و سرکوب‌های زیادی خواهیم بود. تحمل می‌کنیم، برای نابودی اینها؛ یک‌بار برای همیشه.»

شهروند دیگری نوشت: «قطع آب و برق به‌شدت ترسناک و استرس‌آور، اما ماندن جمهوری اسلامی وحشتناک‌تر است.»

در روزهای گذشته شماری از شهروندان از ذخیره آب، خشکبار، غذاهای فوری بسته‌بندی، کنسروها، خرید شمع، چراق قوه، باتری و حتی تجهیزات برق خورشیدی به منظور مقابله با احتمال قطع برق خبر داده بودند .

مخاطبی با اشاره به احتمال بروز خاموشی گسترده، گفت با اینکه قطعی برق و از بین رفتن زیرساخت‌های کشور برای مردم خیلی سخت است، اما خیلی‌ها حاضرند «چند سال سختی بکشند تا جمهوری اسلامی و مزدورانش از بین بروند».

شهروندی دیگر نیز در پیامی مشابه گفت: «برای من مهم فقط حذف جمهوری اسلامی است؛ زیرساخت‌های ما جوانانمان بودند که کشته شدند.»

«مراکز حکومتی را به جای زیرساخت‌ها بزنید»

در میان پیام‌ها، برخی شهروندان از آمریکا و اسرائیل خواستند مراکز حکومتی را به جای زیرساخت‌های عمومی هدف قرار دهند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «اگر به جای زیرساخت‌ها، حوزه‌های علمیه، مراکزی مانند دانشگاه امام صادق و دفاتر ائمه جمعه هدف قرار بگیرند، موثرتر از این تهدید است که زیرساخت‌ها زده شوند.»

شماری از شهروندان نیز با یادآوری تجربه قطعی‌های آب و برق در سال‌های گذشته، از وضعیت زیرساخت‌ها در کشور انتقاد کردند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «وقتی در گرمای شدید جنوب، سر ظهر و در اوج گرما، چهار ساعت برق و آب قطع می‌شد، چرا کسی به فکر بیماران نبود؟»

شهروند دیگری نوشت: «کدام کشوری شب تا صبح آب لوله‌کشی مردم را قطع می‌کند؟ کدام کشوری در وسط تابستان و گرمای شدید برق مردم را قطع می‌کند؟»

در پیام دیگری نیز آمده است: «قطع آب و برق خیلی سخت است؛ آن‌قدر که تصورش هم اضطراب شدید می‌آورد. اما مگر با این حکومت ما آب و برق داشتیم؟ تحمل می‌کنیم تا اینها بروند.»

بحران انرژی در سال‌های اخیر در ایران شدت بیشتری گرفته و در بسیاری از روزهای سال در هر چهار فصل، آب و برق به صورت مستمر و روزانه قطع بوده است .

برخی مخاطبان با اشاره به این مشکلات زیرساختی در سال‌های گذشته، ادامه وضعیت موجود را تهدیدی جدی برای آینده ارزیابی کردند.

در یکی از پیام‌ها آمده است: «مطمئن باشید اگر جمهوری اسلامی بماند، امسال صد برابر از پارسال شرایط بدتری خواهیم داشت.»