نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت، مقام‌های مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب می‌گویند جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی باعث شکاف در ساختار حکومت شده و توان تصمیم‌گیری و هماهنگی حملات تلافی‌جویانه گسترده را به‌شدت تضعیف کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، از آغاز جنگ ده‌ها نفر از رهبران رژیم ایران و معاونانشان کشته شده‌اند. بازماندگان از ترس رهگیری تماس‌ها توسط آمریکا یا اسرائیل، حتی قادر به دیدار حضوری نیستند و در برقراری ارتباط مشکل دارند.

بر اساس ارزیابی‌های کشورهای غربی، نهادهای امنیتی و نظامی ایران همچنان فعال‌اند، اما توان حکومت برای طراحی راهبردهای جدید ضعیف شده است. هرچه تصمیم‌گیری مختل‌تر شود، مذاکره با آمریکا و ارائه امتیازهای مهم دشوارتر خواهد شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، تندروهای سپاه پاسداران نفوذ بیشتری یافته‌اند و قدرت را حتی بیشتر از رهبری مذهبی اسمی حضور دارد، در اختیار دارند. هنوز روشن نیست چه کسی توان نهایی برای توافق را دارد. نیویورک‌تایمز نوشته است که ترامپ از «پیام‌های متناقض» تهران ابراز نارضایتی کرده و مذاکره‌کنندگان ایرانی را «عجیب» خوانده است. او می‌گوید ایران از نظر نظامی «درهم کوبیده» شده اما همچنان فقط از بررسی پیشنهاد آمریکا سخن می‌گوید.