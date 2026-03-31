وزیر جنگ آمریکا: ترامپ بارها گفته جمهوری اسلامی هرگز نباید و نمیتواند به بمب اتمی برسد
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، سهشنبه ۱۱ فروردین در نشست خبری پنتاگون با تاکید بر اینکه در اجرای دستور رییسجمهوری ایالات متحده، اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی به سلاح هستهای دست پیدا کند، گفت: «برای نیمروز در سنتکام بودم و نمیتوانم نام پایگاهها را بگویم اما شاهد رهگیری موشکهای دشمن از سوی نیروها بودم.»
او در ادامه گفت: «حس ما در آنجا با حس ما در جنگ افغانستان و عراق تفاوت داشت چون در آن زمان نمیدانستیم همه چیز چه زمانی تمام میشود.»
هگست در ادامه تاکید کرد: «همه چیز سریعتر و با سرعت بیشتر برای سربازان و فرماندهان ما فراهم خواهد شد. با خلبانانی صحبت کردم که هر روز به عمق ایران پرواز میکنند و برخی از آنها تازه از تهران بازگشته بودند.یک سرهنگ گفت به بمبهای بیشتری نیاز داریم و ما این بمبها را در اختیار آنها گذاشتیم.»