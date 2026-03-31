بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل گفت: «ما قدرت ارتشهای تروریستی ایران را که ما را در حلقهای از خفگی محاصره کرده بودند، درهم شکستیم. درست است، آنها هنوز توانایی محدودی برای تهدید ما دارند، اما دیگر نمیتوانند موجودیت ما را تهدید کنند یا دهها هزار موشک بالستیک و راکت را که برای ویران کردن شهرهای اسرائیل طراحی شدهاند، شلیک کنند نتانیاهو: و به یاد دارم پیش از آغاز «جنگ احیا»، صحبت از ۱۵۰ هزار راکت و موشک و هزاران موشک دیگر حماس و همه اینها بود. قرار بود آنها سرزمین اسرائیل — تلآویو، اورشلیم، حیفا و بئرشبع — را به ویرانه تبدیل کنند. این دیگر رخ نخواهد داد.»
نتانیاهو گفت: «ما کمربندهای امنیتی عمیقی فراتر از مرزهای خود ایجاد کردهایم: در غزه، در بیش از نیمی از مساحت نوار؛ در سوریه، از دامنههای حرمون تا یرموک؛ و در لبنان، در یک منطقه حائل گسترده که تهدید نفوذ را خنثی میکند و خطر شلیک موشکهای ضدتانک به شهرکهای ما را دور میسازد.»
او ادامه داد: «ما دکترین امنیتی خود را تغییر دادهایم. این ما هستیم که حمله میکنیم و ابتکار عمل را در دست داریم، و این ما هستیم که دشمنانمان را غافلگیر میکنیم. ما ثابت کردهایم که سامانه پدافند هواییمان بهترین در جهان است. و میخواهم به شما بگویم: کشورهای زیادی به ما مراجعه میکنند و درخواست کمک دارند، زیرا میدانند ما هم در دفاع و هم در حمله، شماره یک هستیم. ما استقامت شگفتانگیز ملت اسرائیل و همچنین اقتصاد اسرائیل را نشان دادهایم؛ اقتصادی که حتی در زمان جنگ نیز رکورد میشکند.»
نتانیاهو گفت: «در زمانی که برخی ضعف و تسلیم نشان دادند، ما جنگ را با تمام قدرت ادامه دادیم و با عزم راسخ و بدون ترس به دشمنانمان ضربه زدیم. در زمانی که برخی روابطی را که ما ساخته بودیم—از جمله با ایالات متحده—دستکم گرفتند، ما به مأموریت خود پایبند ماندیم، چهره خاورمیانه را تغییر دادیم و شرایطی برای گسترش ائتلافها و توسعه دایره صلح پیرامونمان ایجاد کردیم.»
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «ما به درهمکوبیدن رژیم ترور ادامه خواهیم داد، کمربندهای امنیتی پیرامون خود را مستحکمتر خواهیم کرد و به اهدافمان دست خواهیم پیدا میکنیم.»
در حالی که مواضع نظامی جمهوری اسلامی همچنان زیر آتش حملات اسرائیل و آمریکا قرار دارد، سندی «خیلی محرمانه» از سپاه پاسداران به ایراناینترنشنال رسیده که نشان میدهد برنامه موشکی سپاه چگونه امنیت شهروندان عادی و منابع طبیعی کشور را برای حملات موشکی به کار گرفته و به خطر میاندازد.
این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.
این سند ۳۳ صفحهای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
دهها بند و دستور در این سند نشان میدهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساختهای شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.
این سند همچنین آشکار میکند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را بهصورت شبکهای و بینبخشی طراحی کند.
استفاده از جنگلها و عرصههای طبیعی
در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیطهای غیرنظامی را نشان میدهد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها بهخاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.
دستورهای این سند علنی میکند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای بهکارگیری جنگلها، اماکن ورزشی و حتی جادههای محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.
طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصههای طبیعی از جمله جنگلها و پوششهای گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.
در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیههای فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیستمحیطی ایجاد کرد.
در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوهها، تپهها، و پوششهای جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.
۱۰ فروردین، خبر کشته شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که میتواند بخشی از سیاست سپاه در بهرهبرداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.
استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی
سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.
طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، صنعتی، ورزشی و سولهها و انبارها مجاز شمرده شدهاند. سولههای صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شدهاند.
در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سولههایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقامها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آنها استفاده میکرده است.
ارزیابیهای ایراناینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.
پرتاب در اضطرار و عجله
سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را بهعنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.
این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکانهای غیرنظامی میداند و آن را توجیه میکند.
علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.
سند بهطور واضح بر جمعآوری و بهروزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمعآوری و بهروزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساختهایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».
این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیطهای غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار میدهد و زیرساختهای عمومی را آسیبپذیر میکند.
خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یکسوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.
بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان میدهد که بهجای پایبندی به استانداردهای حرفهای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال میشود.
همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفهای ماموریتهای عملیاتی.
سپاه بهدنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار میگیرد.
پراکندگی موثر در دکترینهای مدرن نظامی مستلزم شبکههای ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روشهای ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.
فریب و اختفا برای فرار از شناسایی
سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روشهای فریب، پوشش و عادیسازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.
از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانیمدت را در نظر گرفته است.
با این حال، تاکیدهای چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.
در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جادههای اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.
با این حال، ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایراناینترنشنال بهتازگی تصاویر آن را منتشر کرد.
همچنین بهصورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونلها از محلهای امن برای پرتاب موشک هستند.
موشکپرانی از کنار جادهها
ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از دادههای مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاستهای سپاه در این سند است.
اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود میتواند کل شبکه مواضع را بهطور یکجا در معرض خطر قرار دهد.
در ارتشهای حرفهای، چنین وابستگیای معمولا با زیرساختهای اختصاصی یا پشتیبانهای ایزوله جبران میشود، اما در این سند چنین جایگزینی بهوضوح به چشم نمیخورد.
سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» میتوانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.
این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.
در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته میشود.
پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته شدن این نیروها گزارش شده است.
پیشتر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته شدن ماموران پرتابگرهای موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.
نمود بیاعتمادی و هراس در یگانها
در آغاز این سند به «توانمندیهای دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانههای موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعملها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.
در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاطهای امنیتی را تشریح کند، در بخشهایی از آن هراس و بیاعتمادی دیده میشود.
برای نمونه، در بخشی از سند درباره بهکارگیری نیروهای مهندسی در آمادهسازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.
همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاهمدت در این حوزه استفاده نشود.
این سند همچنین افشا میکند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد میکنند.
افزون بر این، در مواقعی که سولهها برای موشک استفاده میشوند، استعلام درباره صاحبان آنها توصیه شده است.
از سویی، سیاست پراکندهسازی مواضع موشکی در سپاه نهتنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه میتواند بهجای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیمگیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل درباره دستاوردهای جنگ علیه جمهوری اسلامی گفت: «ایجاد تحول استراتژیک: پیش از دو عملیات، ایران میخواست ما را خفه کند. امروز ما او را خفه میکنیم. رژیم آیتاللهها در ایران ضعیفتر از همیشه است و دولت اسرائیل قویتر از همیشه. آگاهسازی جهان نسبت به خطری که ایران برای کل بشریت دارد: پیش از عملیاتها، بیشتر جهان به هشدارهای ما گوش نمیداد. میخواهم به شما بگویم، من با رهبران خاورمیانه، در جلسات محرمانه و علنی، با رهبران اروپا، و همچنین با رهبران ایالات متحده و روسای جمهور آمریکا صحبت کردهام. آنها خطر را درک نکرده بودند.»
او افزود: «امروز کسی نیست که بزرگی این خطر را نفهمد. بعضی در گفتگوهای خصوصی به من میگویند: نخستوزیر، ما میفهمیم. میترسیم این را بگوییم، اما میفهمیم. و برخی میگویند: میفهمیم و خدا را شکر، نیز اقدام میکنیم».
نتانیاهو گفت: «پیش از عملیاتها، ما تنها علیه جمهوری اسلامی میجنگیدیم. امروز ما شانه به شانه با ایالات متحده میجنگیم، در همکاری تاریخی بیسابقه بین رئیسجمهور ترامپ و بنیامین نتانیاهو، و بین ارتش آمریکا و ارتش دفاعی اسرائیل.»
او افزود: «ما پایههای رژیم ترور را که پیش از این عملیاتها ظاهرا شکستناپذیر به نظر میرسید، متزلزل کردهایم. امروز، در پی عملیات و اعتراضات گستردهای که در ایران در پی آن شکل گرفت، و همچنین در پی ضربات سنگینی که در عملیات «غرش شیران» به جمهوری اسلامی وارد کردیم، این رژیم را به لرزه درآوردهایم.»
نتانیاهو تاکید کرد: «من به شما میگویم که دیر یا زود، این رژیم سقوط خواهد کرد. ما بهطور جدی به دو تهدید موجودیتی ضربه زدیم و آنها را از بالای سر خود دور کردیم. پیش از دو عملیات، ایران با سرعت در حال پیشبرد توسعه سلاح هستهای و دهها هزار موشک بالستیک بود. در عملیات، تهدید فوری دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای و انبوه موشکهای بالستیک را از خود دور کردیم. و در «غرش شیران»، دستاورد تکمیلی را با نابود کردن توان صنعتی رژیم برای تولید این ابزارهای مرگ به دست آوردیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: «تمام جهان صدای «غرش شیران» ما را در مبارزهمان علیه رژیم شر در ایران میشنود؛ مبارزهای که در آن دستاوردهای عظیم و بزرگی داشتهایم و در عین حال بهای دردناکی هم پرداختیم. تنها روز گذشته چهار تن از بهترین فرزندان خود را از دست دادیم.»
او افزود: «با گذشت یک ماه از کارزار مشترک ما و ایالات متحده، ما بهطور نظاممند رژیم وحشتی را که طی دههها شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر داده است، تضعیف میکنیم.»
نخستوزیر اسرائیل ادامه داد: «درست است، در هر نسل کسانی برمیخیزند تا ما را نابود کنند، و در این نسل نیز رژیم آیتاللهها تلاش عظیمی برای نابودی ما، از بین بردن ما، تسلط بر خاورمیانه و تهدید کل جهان انجام داده است. این رژیم کوشید این اهداف مرگبار را از طریق توسعه برنامههای هستهای و موشکهای بالستیک، تأمین مالی و تسلیح شاخههای تروریستی در اطراف ما، و مقابله با تحریمهای سنگینی که علیه آن اعمال شده بود، پیش ببرد.»
او اضافه کرد: «سالها، همه اینها برای ایران نزدیک به یک تریلیون دلار هزینه داشته است. و اکنون میتوان گفت این تریلیون به هدر رفته است. اما بهایی که ما از جمهوری اسلامی گرفتهایم، فقط به پول محدود نمیشود.»
نتانیاهو گفت: «ضربه به حماس در غزه، ضربه به حزبالله در لبنان، ضربه به اسد در سوریه، ضربه به سازمانهای تروریستی در یهودا و سامره، ضربه به حوثیها در یمن، و پنج ضربه دیگر به ایران: ضربه به برنامه هستهای، ضربه به موشکها، ضربه به زیرساختهای رژیم، ضربه به نیروهای سرکوب و ضربه به مقامات ارشد. از دیکتاتور خامنهای گرفته تا دانشمندان هستهای، و دیگر سرکردگان کشتار در سپاه پاسداران و نهادهای آن، و البته پیشتر هم نصرالله، هنیه، سنوار و بسیاری دیگر.»
نخستوزیر اسرائیل تاکید کرد: «همینطور وضعیت نبرد علیه محور شر جمهوری اسلامی ادامه دارد و به پایان نرسیده است. اما همین حالا میتوان گفت که در مقابل ده ضربهای که دشمن متحمل شد، ما ده دستاورد عظیم در عملیاتها به دست آوردهایم.»
ائتلاف آزادی نرگس اعلام کرد نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، پس از حمله قلبی در زندان زنجان همچنان از دسترسی به درمان تخصصی محروم مانده و وضعیت سلامت او «بحرانی» است.
به گفته این ائتلاف، با وجود بیهوشی، درد شدید قفسه سینه و توصیه پزشکی برای انجام فوری آنژیوگرافی، مقامهای جمهوری اسلامی از اعزام او به بیمارستان یا معاینه توسط پزشک متخصص خودداری کردهاند.
این نهاد همچنین هشدار داد نگهداری نرگس محمدی در کنار زندانیان جرائم خشن، جان او را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.
ائتلاف آزادی نرگس با اشاره به محدودیت تماسهای این زندانی سیاسی، ممنوعیت ارتباط با وکلا و الزام به برگزاری ملاقاتها در حضور مقامهای امنیتی، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط نرگس محمدی و دیگر زندانیان عقیدتی و سیاسی شد.