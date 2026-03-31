این سند که «شناسایی، نگهداری و استفاده» نام دارد، در معاونت اطلاعات و عملیات فرماندهی موشکی سپاه پاسداران تهیه شده و دستوراتی اجرایی را برای حفظ موضع و شیوه حمله به واحدهای مختلف موشکی ابلاغ کرده است.

این سند ۳۳ صفحه‌ای از سوی گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته است.

ده‌ها بند و دستور در این سند نشان می‌دهد سپاه اقدام به استفاده از زیرساخت‌های شهری از جمله آب، برق و گاز، مراکز عمومی از جمله مراکز درمانی و‌ مهندسی کرده و برای ایجاد یک شبکه گسترده موشکی همه نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و نظامی خود را به خدمت گرفته است.

این سند همچنین آشکار می‌کند که سپاه پاسداران چگونه یک سیاست چندلایه را برای برنامه موشکی خود به کار برده تا بتواند مواضع خود را به‌صورت شبکه‌ای و بین‌بخشی طراحی کند.

استفاده از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی

در حالی که این سند سطح آمادگی بالا برای حملات موشکی را مد نظر دارد، اما همزمان وابستگی آن به محیط‌های غیرنظامی را نشان می‌دهد؛‌ موضوعی که جمهوری اسلامی بارها به‌خاطر آن مورد انتقاد قرار گرفته است.

دستورهای این سند علنی می‌کند که سپاه پاسداران حد و مرزی برای به‌کارگیری جنگل‌ها، اماکن ورزشی و حتی جاده‌های محل تردد شهروندان غیرنظامی در حملات موشکی خود تعریف نکرده است.

طبق این سند، سپاه پاسداران استفاده از عرصه‌های طبیعی از جمله جنگل‌ها و پوشش‌های گیاهی را برای استفاده نیروهایش مجاز دانسته است.

در روزهای اخیر، افشای ساخت شهر موشکی در مناطق طبیعی از جمله اعماق مجتمع کوهستانی یزد با عمق حدود ۵۰۰ متر، حاشیه‌های فراوانی در زمینه از بین بردن منابع آبی و زیست‌محیطی ایجاد کرد.

در این سند، سپاه همچنین موضع «پراکندگی» را تعریف کرده که در آن، نقاط مرتفع از جمله کوه‌ها، تپه‌ها، و پوشش‌های جنگلی و درختی را برای حمله موشکی مورد اشاره قرار داده است.

۱۰ فروردین، خبر کشته‌ شدن مجید ذکریایی، فرمانده حفاظت سازمان منابع طبیعی، منتشر شد که می‌تواند بخشی از سیاست سپاه در بهره‌برداری از نیروها و منابع حوزه طبیعی برای برنامه موشکی را روشن سازد.

استفاده سپاه از اماکن ورزشی برای برنامه موشکی

سپاه پاسداران در راستای استفاده از تمامی منابع و تاسیسات ایران برای اهداف موشکی خود، حتی استفاده از اماکن ورزشی و صنعتی را مجاز کرده است.

طبق بخشی از این سند، استقرار موشک از طریق پراکندگی «مصنوعی» یا «پوششی»، از جمله در مراکز خدماتی، ‌صنعتی، ورزشی و سوله‌ها و انبارها مجاز شمرده‌ شده‌اند. سوله‌های صنعتی نیز از جمله این اماکن تعریف شده‌اند.

در طول جنگ جاری، برخی ویدیوهای منتشرشده نشان داد از جمله سالن ورزشی بعثت تهران یا اماکن صنعتی و سوله‌هایی هدف قرار گرفتند که در روایات رسیده یا گزارش مقام‌ها بعدا افشا شد که سپاه پاسداران برای سازماندهی حملاتش از آن‌ها استفاده می‌کرده است.

ارزیابی‌های ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که حملات اسرائیل و آمریکا به برخی اماکن صنعتی و ورزشی مورد استفاده سپاه به مرگ صدها نیروی این نهاد انجامید.­

پرتاب در اضطرار و عجله

سپاه در این سند محرمانه وضعیت «اضطرار و عجله» برای خود تعریف کرده است. در این راستا، سپاه پاسداران اماکنی را به‌عنوان «موضع پرتاب درجه سه (تعجیلی)» برای نیروهای واحد موشکی خود در نظر گرفته است.

این سیاست محدودیت زمانی و مکانی را مجوزی برای استقرار موشک و استفاده از مکان‌های غیرنظامی می‌داند و آن را توجیه می‌کند.

علاوه بر این، در بخشی با عنوان «شرایط اختصاصی» اشاره شده که در صورت نیاز، باید امکان استقرار خودروهای پشتیبانی و امدادی در نزدیکی موضع وجود داشته باشد.

سند به‌طور واضح بر جمع‌آوری و به‌روزرسانی مداوم اطلاعات محیطی و زیرساختی تاکید دارد، از جمله «جمع‌آوری و به‌روزرسانی بانک اطلاعات مواضع و محورهای عملیاتی» و استفاده از امکاناتی مانند آب، برق، گاز، تلفن و حتی زیرساخت‌هایی نظیر «بیمارستان، تعمیرگاه، رستوران».

این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ادغام عملیات موشکی با محیط‌های غیرنظامی است، که شهروندان عادی را در خطر قرار می‌دهد و زیرساخت‌های عمومی را آسیب‌پذیر می‌کند.

خبرگزاری رویترز هفته گذشته به نقل از پنج مقام اطلاعاتی ایالات متحده گزارش داد آمریکا تا این مرحله از حملات، از نابودی یک‌سوم از زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی اطمینان قطعی یافته است.

‏بر پایه سند محرمانه سپاه، نبود تاکید بر دقت در حملات و در مقابل، تمرکز بر تعجیل، نشان می‌دهد که به‌جای پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای روز در عملیات نظامی، اولویت دیگری دنبال می‌شود.

همچنین اشاره به حفظ نیروها و مواضع، بیانگر آن است که نگرانی اصلی بیشتر معطوف به بقای واحدهای موشکی است تا اجرای موثر و حرفه‌ای ماموریت‌های عملیاتی.

سپاه به‌دنبال افزایش بقا در برابر حملات خارجی به مواضع خود است، اما این پراکندگی با نیاز به «ارتباط مستمر با مرکز فرماندهی» در تناقض قرار می‌گیرد.

پراکندگی موثر در دکترین‌های مدرن نظامی مستلزم شبکه‌های ارتباطی بسیار امن و مقاوم در برابر جنگ الکترونیک است، در حالی که در سند سپاه بیشتر بر روش‌های ارتباطی عمومی یا قابل اخلال تاکید شده است.

فریب و اختفا برای فرار از شناسایی

سپاه در این دستورالعمل از نیروهای خود خواسته است که از «روش‌های فریب، پوشش و عادی‌سازی» برای در امان ماندن از شناسایی و عملیات استفاده کنند.

از سوی دیگر، این سند سیاست جنگ گسترده و طولانی‌مدت را در نظر گرفته است.

با این حال، تاکید‌های چندباره بر اختفا، کنترل و بازرسی مرتب، فریب، کنترل دسترسی به مواضع و گزارش فوری نشت اطلاعات، از وجود هراس در این زمینه حکایت دارد.

در نخستین صفحات این سند، «ستاد فرماندهی موشکی» ملزم شده که شرایط ایمن برای استقرار پرتابگرها را رعایت کند، از جمله ارتباط باسیم واحدهای پرتاب در کمتر از ۱۰ کیلومتر، نزدیک بودن به محل اختفا بعد از شلیک، دسترسی آسان به جاده‌های اصلی، امکان استتار و اختفای تجهیزات و نیروها، و حفظ فاصله مناسب از مناطق مسکونی و جمعیتی.

با این حال،‌ ویدیوهای منتشرشده در طول عملیات نظامی فعلی در مواردی نشان داده که فاصله موضع پرتاب تا مناطق مسکونی رعایت نشده و حتی سقوط موشک پرتابی به ایجاد خطر برای مردم عادی انجامیده است، از جمله در پارک کوهستان یزد و موضعی در همدان که ایران‌اینترنشنال به‌تازگی تصاویر آن را منتشر کرد.

همچنین به‌صورت خاص در این سند اشاره شده که سیلوها و تونل‌ها از محل‌های امن برای پرتاب موشک هستند.

موشک‌پرانی از کنار جاده‌ها

ایجاد یک «بانک اطلاعاتی متمرکز» از داده‌های مربوط به پشتیبانی از طریق محیط اطراف پرتابگرها، از دیگر سیاست‌های سپاه در این سند است.

اما در صورت نفوذ یا درز اطلاعات، این موضوع خود می‌تواند کل شبکه مواضع را به‌طور یک‌جا در معرض خطر قرار دهد.

در ارتش‌های حرفه‌ای، چنین وابستگی‌ای معمولا با زیرساخت‌های اختصاصی یا پشتیبان‌های ایزوله جبران می‌شود، اما در این سند چنین جایگزینی به‌وضوح به چشم نمی‌خورد.

سپاه به نیروهای موشکی ابلاغ کرده که در شرایط «تعجیلی»، مواضعی تحت عنوان «گسترش» می‌توانند بدون ثبت در بانک اطلاعات مخصوص پرتابگرها استفاده شوند.

این نهاد در زمینه مواضع «گسترش»، استفاده از محورهای اصلی و فرعی هم روی جاده و هم کنار آن را مجاز کرده تا بتواند به اهداف مورد نظر خود حمله کند.

در این زمینه اشاره نشده که برای حفظ جان و امنیت شهروندان غیرنظامی چه تمهیداتی در نظر گرفته می‌شود.

پیش از این در جنگ ۱۲ روزه و همچنین در جنگ جاری، مواردی از آسیب دیدن نیروهای سپاه از جمله قطع دست و پا و یا کشته‌ شدن این نیروها گزارش شده است.

پیش‌تر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران در مجلس، تایید کرد بیش از ۵۰ درصد احتمال کشته‌ شدن ماموران پرتابگر‌های موشک جمهوری اسلامی وجود دارد.

نمود بی‌اعتمادی و هراس در یگان‌ها

در آغاز این سند به «توانمندی‌های دشمنان در شناسایی، رهگیری و انهدام سامانه‌های موشکی» اشاره و بر رعایت دستورالعمل‌ها در استفاده و نگهداری از مواضع موشکی تاکید شده است.

در حالی که این سند سعی کرده ملزومات و احتیاط‌های امنیتی را تشریح کند، در بخش‌هایی از آن هراس و بی‌اعتمادی دیده می‌شود.

برای نمونه، در بخشی از سند درباره به‌کارگیری نیروهای مهندسی در آماده‌سازی مواضع موشکی تاکید شده است که امور مهندسی نباید به یک راننده واحد سپرده شود.

همچنین تاکید شده که از رانندگان خرید خدمت یا افرادی با دوره خدمت کوتاه‌مدت در این حوزه استفاده نشود.

این سند همچنین افشا می‌کند که کارکنان تخصصی حوزه موشکی با «پوشش» تردد می‌کنند.

افزون بر این، در مواقعی که سوله‌ها برای موشک استفاده می‌شوند، استعلام درباره صاحبان آن‌ها توصیه شده است.

از سویی، سیاست پراکنده‌سازی مواضع موشکی در سپاه نه‌تنها بخش غیرنظامی و منابع کشور را به خطر انداخته، بلکه می‌تواند به‌جای افزایش کارایی، موجب کاهش هماهنگی، تاخیر در تصمیم‌گیری و حتی از دست رفتن کنترل عملیاتی در شرایط واقعی جنگ شود.