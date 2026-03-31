وال استریت ژورنال به نقل از برخی مقامهای آمریکایی گزارش داد، دونالد ترامپ به دستیاران خود گفته است که حاضر است کارزار نظامی آمریکا علیه ایران را پایان دهد، حتی اگر تنگه هرمز تا حد زیادی بسته باقی بماند.به نوشته این روزنامه، چنین تصمیمی به احتمال زیاد کنترل قاطع تهران بر این گذرگاه آبی را تداوم میبخشد و عملیات پیچیده بازگشایی آن را به زمان دیگری موکول میکند.
وال استریت ژورنال نوشته که در روزهای اخیر، ترامپ و مشاورانش به این جمعبندی رسیدند که ماموریت باز کردن این گلوگاه راهبردی میتواند درگیری را فراتر از بازه زمانی مورد نظر او یعنی چهار تا شش هفته گسترش دهد. به همین دلیل ترامپ تصمیم گرفت که ایالات متحده باید به اهداف اصلی خود—از جمله تضعیف نیروی دریایی ایران و کاهش ذخایر موشکی آن—دست یابد و سپس درگیریهای فعلی را کاهش دهد، اما از طریق فشار دیپلماتیک، تهران را به ازسرگیری جریان آزاد تجارت وادار کند.
مقامهای آمریکایی همچنین گفتند که اگر این رویکرد موفق نباشد، واشنگتن از متحدان خود در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد خواست تا نقش اصلی را در بازگشایی تنگه هرمز بر عهده بگیرند.
بر اساس پیامهای مخاطبان ایران اینترنشنال، دوشنبه شب ۱۰ فروردین و بامداد سهشنبه صدای انفجار در مناطق مختلف ایران، از بوشهر گرفته تا مازندران، شنیده شد.
یکی از مخاطبان از شنیده شدن صدای انفجار در اردبیل خبر داد. مخاطب دیگری گفت که ساعت ۲۳:۴۵ دوشنبه صدای انفجار شدید در آمل در مازندران شنیده شد.
چند صدای انفجار ساعت ۲۱:۳۰ دوشنبه در کرج شنیده شد. یکی از مخاطبان هم گفت که چندین سوله در شهرک صنعتی زاگرس شهر قدس تهران دوشنبه شب هدف قرار گرفت.
در استان اصفهان هم ساعت ۰۲:۰۳ سهشنبه چند انفجار و صدای پرواز جنگندهها در خمینیشهر شنیده شد.
یکی از مخاطبان هم گفت که صداهای انفجار از محدوده چند نقطه از جمله هوانیروز، صفه و توحید شمالی اصفهان بامداد سهشنبه ساعت ۰۲:۰۵ شنیده شد و دود گسترده در شهر دیده شد.
شهروندان در بوشهر از شنیده شدن صدای رگبار در اولین دقایق بامداد سهشنبه خبر دادند. در بندر لنگه، ساعت ۲۳:۳۰ صدای چند انفجار در منطقه پُدل شنیده شد. در خوزستان هم بین ساعات ۲۲ تا ۲۲:۱۸ صدای پرواز پهپاد و یک انفجار در بهبهان خوزستان شنیده شد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با تایید اینکه جنگ با جمهوری اسلامی «از نظر تحقق ماموریتها» بیش از نیمه راه را طی کرده، تاکید کرد که این به معنای سپری شدن نیمی از زمان مورد انتظار برای جنگ نیست و از ارائه زمانبندی برای پایان آن خودداری کرد.
نتانیاهو در گفتوگویی که شامگاه دوشنبه ۱۰ فروردین از شبکه آمریکایی نیوزمکس پخش شد، گفت: «قطعا از نیمه راه عبور کردهایم، اما نمیخواهم برای آن زمانبندی تعیین کنم. منظورم این است که این جنگ از نظر تحقق مأموریتها بیش از نیمه راه را طی کرده، نه لزوماً از نظر زمانی.»
او در پاسخ به پرسشی درباره طرح باز کردن تنگه هرمز گفت راهحلهای نظامیای وجود دارد که ایالات متحده رهبری آن را بر عهده دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر، از جمله درباره اینکه آیا آمریکا نیروهایی برای تصرف جزیره خارک اعزام خواهد کرد یا نه، خودداری کرد.
نخستوزیر اسرائیل همچنین با اشاره به سناریوی بلندمدت پس از جنگ، پیشنهاد داد مسیر انتقال نفت و گاز از خلیج فارس تغییر کند و از طریق عربستان سعودی به دریای سرخ و سپس به بنادر مدیترانه، از جمله بنادر اسرائیل، هدایت شود.
حکمرانی بر اساس جنون ایدئولوژیک
نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتهایش با توصیف رهبران جمهوری اسلامی با عنوان «متعصبهای تمامعیار» گفت که آنها بر خلاف دیگر رهبران دنیا بر اساس هزینه و فایده عمل نمیکنند، بلکه معیار تصمیمهایشان «ایدئولوژی» است و همین باعث میشود دشمنیشان با آمریکا خطرناکتر از دیگر دشمنان باشد.
نتانیاهو، بر ماهیت ایدئولوژیک حکومت ایران تاکید کرد و گفت: «شما کشورهای متخاصم دیگری مانند کُره شمالی، چین یا روسیه را هم مقابل خود دارید، اما من نمیشنوم که آنها فریاد "مرگ بر آمریکا" سر بدهند. همه اینها با شما دشمنی دارند، اما مانند ایران دچار جنون و تعصب ایدئولوژیک نیستند.»
او با اشاره به شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از سوی جمهوری اسلامی گفت: «این حکومت آمریکا را «شیطان بزرگ» میداند و هدف خود را نابودی فرهنگ غرب به رهبری آمریکا تعریف کرده است. ما با رژیمی روبهرو هستیم که ۴۷ سال است آمریکا را هدف قرار داده و این موضوع بخشی از فلسفه وجودی آن است.»
به گفته او، اسرائیل از نگاه ایران «شیطان کوچک» است و تنها مانعی در مسیر آن برای تسلط بر خاورمیانه و در نهایت تقابل با آمریکا به شمار میرود.
نتانیاهو در ادامه هشدار داد که ایران به دنبال توسعه سلاح هستهای و ابزارهای پرتاب آن به شهرهای آمریکا است و گفت محور اصلی این تقابل، جلوگیری از دستیابی تهران به موشکهای بالستیک قارهپیما با کلاهک هستهای است. او افزود: «رییسجمهور ترامپ دقیقا برای جلوگیری از تحقق این هدف تصمیم گرفت علیه آنها اقدام نظامی کند.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین از آنچه «ضعف مفرط» بسیاری از کشورهای اروپایی در برابر ایران خواند، انتقاد کرد و گفت این کشورها در برابر تهدیدی که به گفته او کل اروپا را نیز در بر میگیرد، واکنش کافی نشان ندادهاند.
نتانیاهو با اشاره به شلیک یک موشک دوربرد به سمت پایگاه «دیهگو گارسیا» گفت این اقدام نشان میدهد ایران اکنون توان هدف قرار دادن بخشهای گستردهای از اروپا را دارد.
او در پایان با اشاره به هشدارهای پیشین خود درباره برنامه هستهای ایران، از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هستهای موسوم برجام دفاع کرد و گفت در صورت ادامه این توافق، حکومت ایران تاکنون «با تایید بینالمللی» به سلاح هستهای دست یافته بود.
کانال۱۴ اسرائیل در گزارشی اعلام کرد که به محتوای گفت و گوی مسعود پزشکیان، رییس جمهوری ایران و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران دست یافته است که طی آن پزشکیان از محدودیتهای ایجاد شده سپاه علیه خود به شدت انتقاد میکند.
به گزارش این شبکه اسرائیلی، پزشکیان در تماس تلفنی به وحیدی گفت: «شما کشور را به شکل انتحاری اداره میکنید.» او سپس اضافه کرد: «میخواهم در مذاکرات با آمریکا مشارکت داشته باشم بدون یک توافق سریع، کل اقتصاد ما ظرف ۳ هفته فرو میپاشد.» فرمانده سپاه پاسداران با این خواسته مخالفت کرد و گفت: «به همین دلیل نمیتوانید مشارکت داشته باشید. شما همه چیز را برای یک توافق از دست خواهید داد.»
به گزارش کانال۱۴، پزشکیان که تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارد به وحیدی گفت، احساس میکند به گروگان گرفته شده و تنها کار او خواندن «متنهای احمقانه» مقامهای سپاه است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بامداد سهشنبه ۱۱ فروردین در شبکه اجتماعی ایکس تصویری از یک هواپیمای ایی-تری ایالات متحده که در پایگاه پرنس سلطان عربستان هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت، منتشر کرد و خطاب به عربستان سعودی نوشت: «وقت آن رسیده که نیروهای آمریکایی را بیرون کنیم.»
او نوشت: «ایران به پادشاهی عربستان سعودی احترام میگذارد و آن را ملتی برادر میداند. عملیات ما علیه متجاوزان دشمن است که هیچ احترامی برای اعراب یا ایرانیان قائل نیستند و نمیتوانند هیچ امنیتی را تامین کنند. فقط ببینید ما با فرماندهی هوایی آنها چه کردیم.»
همزمان با افزایش نگرانیهای بینالمللی از فعال شدن هسته ترور خفته وابسته به جمهوری اسلامی در پی جنگ، افبیآی اعلام کرد مردی که ۲۱ اسفند به یک کنیسه در حومه دیترویت حمله کرده بود، تحت تاثیر حزبالله لبنان قرار داشت.
به گفته جنیفر رانیان، رییس افبیآی در دیترویت، ایمن محمد غزالی، شهروند آمریکایی-لبنانی ۴۱ ساله، پیش از حمله به کنیسه «تمپل اسرائیل» ویدیویی ضبط کرده و گفته بود میخواهد «تا جایی که میتواند افراد بیشتری را بکشد».
رانیان این حادثه را «یک اقدام تروریستی الهامگرفته از حزبالله که به عمد جامعه یهودیان و بزرگترین کنیسه میشیگان را هدف قرار داد» توصیف کرد.
ایمن محمد غزالی که سال ۲۰۱۱ با ویزای مهاجرتی برای همسران خارجی شهروندان آمریکا به ایالات متحده آمده بود، طبق گفته تولسی گابارد، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده، «با یکی از رهبران کشتهشده حزبالله» ارتباط داشت.
ارتش اسرائیل ۲۴ اسفند اعلام کرده بود که ابراهیم محمد غزالی، برادر ایمن، از فرماندهان حزبالله بود و یک هفته پیش از حمله ایمن به کنیسه «تمپل اسرائیل» در منطقه وست بلومفیلد تاونشیپ، در حملات ارتش اسرائیل به «یک سازه نظامی حزبالله که صدها موشک به سمت غیرنظامیان اسرائیلی پرتاب میکرد » کشته شده بود.
ایمن محمد غزالی ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ با وانت خود به کنیسه اسرائیل حمله کرد. او پیش از کوبیدن ماشین خود به این کنیسه، چند ساعت در پارکینگ منتظر ماند، سپس با وانت فورد خود از درها عبور کرد و وارد راهروی بخش آموزش کودکان شد و یک نگهبان را زیر گرفت. او سپس با نگهبان دیگری تبادل آتش کرد و در نهایت خود را به ضرب گلوله کشت. در این حادثه، هیچیک از ۱۵۰ کودک و کارکنان حاضر آسیب ندیدند.
در خبرهای اولیه اعلام شده بود که مهاجم به ضرب گلوله پلیس کشته شد.
نگرانی از فعال شدن هستههای خفته ترور در غرب به دست جمهوری اسلامی
دو روز پیش از اعلام این خبر، نیویورکپست در گزارشی به هشدار امنیتی نهادهای فدرال درباره احتمال فعالسازی «عوامل از پیش مستقرشده» حکومت ایران اشاره کرده بود. افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی با غرب بهویژه پس از حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل، نگرانیها از تلافیجویی حکومت ایران را از طریق اجرای عملیات تروریستی بهدست نیروهایی که از پیش در غرب مستقر کرده، افزایش داده است.
به نوشته نیویورکپست، این نگرانی وجود دارد که در صورت تشدید تنشها، حکومت ایران به دنبال انجام حملاتی در داخل خاک آمریکا باشد.
شبکه ایبیسی نیوز نیز ۱۸ اسفند گزارش داده بود که دولت آمریکا به نهادهای مجری قانون در این کشور هشدار داده که ممکن است جمهوری اسلامی در حال فعال کردن سلولهای خفته تروریستی خود در خارج از ایران باشد.
از ۱۹ اسفند که نخستین حملات آمریکا و اسرائیل با کشته شدن علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، آغاز شد، بهجز حمله به کنیسه دیترویت، دستکم هفت عملیات تروریستی دیگر در اروپا و آمریکا صورت گرفته که احتمال ارتباط آنها با جمهوری اسلامی و گروههای نیابتیاش در دست بررسی است.
در تیراندازی ۱۱ اسفند در فضای باز یک آبجوفروشی در شهر آستین ایالت تگزاس که به کشته شدن سه شهروند و زخمی شدن ۱۵ نفر دیگر منجر شد، پلیس اعلام کرد که ضارب، مردی اهل سنگال، تیشرتی با پرچم ایران به تن داشت و روی آن لباسی با عبارت «متعلق به الله» پوشیده بود.
مقامهای ایالت تگزاس اعلام کردهاند که احتمال ارتباط ضارب با جمهوری اسلامی در دست بررسی است. او که سال ۲۰۰۰ با ویزای توریستی به آمریکا آمده بود، به ضرب گلوله پلیس در محل حادثه کشته شد.
در نمونهای دیگر که ۲۲ اسفند در کنیسهای در روتردام هلند رخ داد، وزیر دادگستری هلند گفت که احتمال دخالت جمهوری اسلامی در دست بررسی است، با این حال تاکید کرد که هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاند.
انتقامجویی به سبک حزبالله در دیترویت
به گفته رییس افبیآی در دیترویت، در حسابهای شبکههای اجتماعی غزالی، ویدیوها و تصاویری یافت شده که نشان میدهد او به انتقامجویی و ایدئولوژی حزبالله گرایش داشته است.
به گفته او، غزالی چند روز پیش از حمله، کنیسهها و مراکز فرهنگی یهودیان در میشیگان را جستوجو و در نهایت «تمپل اسرائیل» را انتخاب کرده بود. او حتی زمان ناهار در این مجموعه را نیز بررسی کرده بود.
در خودروی او مقدار زیادی مواد آتشزا از جمله ادوات صنعتی آتشبازیهای و بیش از ۳۰ گالن (حدود ۱۱۳ لیتر) بنزین پیدا شد. هنگام اصابت ماشین او به ساختمان کنیسه در موتور ماشینش حریق رخ داد اما به انفجار یا آتشسوزی گسترده منجر نشد.
بر اساس اطلاعات ثبت شده در تماسهای اضطراری ۹۱۱، همسر سابق غزالی همزمان با حمله به پلیس اطلاع داده بود که او پس از کشته شدن چند نفر از اعضای خانوادهاش در حمله هوایی اسرائیل به لبنان، دچار آشفتگی شدید و افکار خودکشی شده است.
این حمله هوایی چند روز پس از آغاز جنگ میان ایران، اسرائیل و آمریکا در روز ۹ اسفند رخ داد.
علاوه بر افرادی نظیر ایمن غزالی، مقامات آمریکا نگران افرادی هستند که از سوی جمهوری اسلامی برای انجام عملیات یا اقداماتی وارد آمریکا شدهاند.
بر اساس دادههای گمرک و حفاظت مرزی آمریکا که در گزارش نیویورکپست به آن استناد شده، شمار ایرانیان رهگیریشده بین سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ به حدود ۱۶۵۰ نفر رسیده است.
به نوشته این رسانه، برخی از این افراد از مسیرهایی مانند سائوپائولو در برزیل، یکی از مراکز شناختهشده جعل گذرنامه، وارد این مسیرها شدهاند. با این حال روزنامه نیویورکپست نوشت آنچه بیش از همه موجب نگرانی است، تعداد نامشخص افرادی است که ممکن است بدون شناسایی وارد کشور شده باشند.