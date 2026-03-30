گزارشگر سازمان ملل: جنگ عامل بحران حقوق بشر در ایران نبوده، اما آن را تشدید کرده است
مای ساتو، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران دوشنبه همراه با جمعی از کارشناسان سازمان ملل، بیانیهای درباره درگیریهای خاورمیانه صادر کرد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نزدیک به ۲۰۰۰ غیرنظامی در حملات هوایی جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۳ میلیون نفر آواره شدهاند.
او افزود: «با این حال، این حملات مسبب بحران حقوق بشر در ایران نبودهاند، بلکه آن را تشدید کردهاند. اینترنت به مدت ۳۱ روز قطع بوده است. اعدامها همچنان ادامه دارد و فضای مدنی بهطور سیستماتیک محدود و سرکوب شده است.»
مای ساتو نوشت: « هر روند صلحی باید به موضوعاتی چون اعدامها، بازداشتهای خودسرانه، دسترسی به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی بپردازد. میلیونها نفری که از دسامبر ۲۰۲۵ در اعتراضات سراسری خواستار تغییر شدند، نباید از مذاکرات کنار گذاشته شوند. همچنین، تضمین پاسخگویی مستقل برای تمامی موارد نقض حقوق بشر، از سوی همه طرفها در سراسر منطقه، ضروری است. پایان جنگ ضروری است، اما بهتنهایی برای حل بحران حقوق بشر در ایران کافی نخواهد بود.»