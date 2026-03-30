دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به کاخ سفید از ایالت فلوریدا در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «ما در آن مذاکرات عملکرد بسیار خوبی داریم. اما هیچ‌وقت نمی‌توان درباره [حکومت] ایران مطمئن بود، چون با آن‌ها مذاکره می‌کنیم و بعد همیشه مجبور می‌شویم آن‌ها را بزنیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «فکر می‌کنم با آن‌ها به توافق برسیم، اما این هم ممکن است که [به توافق] نرسیم. من [چشم‌انداز] رسیدن به یک توافق با [حکومت] ایران را می‌بینم؛ ممکن است خیلی زود اتفاق بیفتد.»

خبرگزاری‌ها این اظهارات را «خوش‌بینانه» توصیف کردند که پیش از بازگشایی بازارهای بورس در صبح دوشنبه دهم فروردین مطرح شده است.

ترامپ سپس بدون ارائه مدرک ادعا کرد که [حکومت] ایران با بیشتر خواسته‌های آمریکا در پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای واشینگتن برای پایان دادن به جنگ موافقت کرده است.

این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس شورای اسلامی، یک‌شنبه نهم فروردین با انتشار پیامی پیشنهادهای ۱۵ ماده‌ای آمریکا را «آرزو» توصیف کرده و پذیرش خواسته‌های ایالات متحده را رد کرده بود.

ترامپ همچنین گفت: «آن‌ها از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر خواهند کرد.»

او تهدید کرد: «آن‌ها همه کارهایی را که ما می‌خواهیم انجام خواهند داد و شاید دوباره یک کشور بزرگ شوند. اما اگر این کار را نکنند، دیگر کشوری نخواهند داشت.»