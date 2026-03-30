به گزارش فایننشال تایمز، ترامپ در گفت‌وگویی اعلام کرد که ترجیح شخصی‌اش «گرفتن نفت ایران» است و این گزینه را با سیاست آمریکا در ونزوئلا مقایسه کرد؛ جایی که به گفته او واشینگتن قصد دارد صنعت نفت را برای مدت طولانی تحت کنترل داشته باشد.

او گفت: «راستش را بخواهید، چیزی که من بیشتر از همه دوست دارم این است که نفت ایران را بگیریم»، هرچند افزود برخی در داخل آمریکا با این رویکرد مخالفند.

بر اساس این گزارش، تحقق چنین سناریویی مستلزم تصرف جزیره خارک، مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران، خواهد بود. ترامپ در این باره گفت: «شاید جزیره خارک را بگیریم، شاید هم نگیریم. گزینه‌های زیادی داریم»، اما اذعان کرد که چنین اقدامی می‌تواند به حضور طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی در این منطقه منجر شود.

او همچنین مدعی شد توان دفاعی حکومت ایران در این منطقه محدود است و گفت: «فکر نمی‌کنم آنها هیچ دفاعی داشته باشند. ما می‌توانیم خیلی راحت آن را بگیریم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده به‌طور همزمان در حال تقویت حضور نظامی خود در خاورمیانه است. به نوشته فایننشال‌تایمز، هزاران نیروی آمریکایی، از جمله واحدهایی از تفنگداران دریایی و نیروهای واکنش سریع، به منطقه اعزام شده‌اند تا گزینه‌های عملیاتی مختلف را پشتیبانی کنند.

با این حال، ترامپ در کنار تهدیدهای نظامی، بر ادامه مسیر دیپلماتیک نیز تاکید کرد و گفت مذاکرات غیرمستقیم با حکومت ایران از طریق واسطه‌ها «به خوبی پیش می‌رود». او برای دستیابی به توافق، مهلتی تا ۶ آوریل [۱۷ فروردین] تعیین کرده و هشدار داده در صورت عدم پذیرش شرایط، ایالات متحده ممکن است بخش انرژی ایران را هدف قرار دهد.

ترامپ در عین حال به گستردگی عملیات نظامی آمریکا علیه حکومت ایران اشاره کرد و گفت: «ما حدود ۳۰۰۰ هدف دیگر داریم - ۱۳ هزار هدف را بمباران کرده‌ایم - و چند هزار هدف دیگر باقی مانده است. یک توافق می‌تواند خیلی سریع حاصل شود.»

او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در جریان مذاکرات اقداماتی برای کاهش تنش انجام داده، از جمله اجازه عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. به گفته ترامپ «آنها ۱۰ تا [مجوز عبور کشتی] به ما دادند. حالا ۲۰ تا می‌دهند و این ۲۰ تا در حال حرکت هستند و از وسط تنگه عبور می‌کنند.»

او افزود محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، مجوز این اقدام را صادر کرده است.

در بخش دیگری از این مصاحبه، ترامپ وضعیت سیاسی ایران را نیز مورد اشاره قرار داد و مدعی شد که ساختار قدرت در این کشور دستخوش تغییر شده است. او گفت: «افرادی که اکنون با آنها طرف هستیم، کاملاً متفاوت هستند… بسیار حرفه‌ای هستند» و افزود که پس از کشته شدن رهبران ارشد، «عملاً تغییر رژیم» رخ داده است.

ترامپ همچنین درباره رهبر جدید ایران ادعا کرد: «پسر [خامنه‌ای] یا کشته شده یا در وضعیت بسیار بدی است. ما هیچ خبری از او نداریم. ناپدید شده است.»

فایننشال‌تایمز در این گزارش تاکید می‌کند که این مواضع در شرایطی بیان شده که جنگ میان آمریکا، اسرائیل و حکومت ایران موجب افزایش شدید قیمت نفت و تشدید بحران در بازارهای جهانی انرژی شده است؛ موضوعی که همزمان با تشدید تنش‌های نظامی، فشار بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی واشینگتن را افزایش داده است.

ترامپ: اگر همه خواسته‌های ما را نپذیرند، کشوری نخواهند داشت

رییس‌جمهوری آمریکا در مسیر بازگشت به کاخ سفید از فلوریدا نیز با خبرنگاران گفت‌وگو کرد و در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «ما در آن مذاکرات عملکرد بسیار خوبی داریم. اما هیچ‌وقت نمی‌توان درباره [حکومت] ایران مطمئن بود، چون با آنها مذاکره می‌کنیم و بعد همیشه مجبور می‌شویم آنها را بزنیم.»

ترامپ ادامه داد: «فکر می‌کنم با آنها به توافق برسیم، اما این هم ممکن است که [به توافق] نرسیم. من [چشم‌انداز] رسیدن به یک توافق با [حکومت] ایران را می‌بینم؛ ممکن است خیلی زود اتفاق بیفتد.»

خبرگزاری‌ها این اظهارات را «خوش‌بینانه» توصیف کردند که پیش از بازگشایی بازارهای بورس در صبح دوشنبه مطرح شد.

ترامپ سپس بدون ارائه مدرک ادعا کرد که [حکومت] ایران با بیشتر خواسته‌های آمریکا در پیشنهاد ۱۵ ماده‌ای واشینگتن برای پایان دادن به جنگ موافقت کرده است.

این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله قالیباف، روز یکشنبه با انتشار پیامی پیشنهادات ۱۵ ماده‌ای آمریکا را «آرزو» توصیف کرد و پذیرش خواسته‌های ایالات متحده را رد کرده بود.

ترامپ همچنین گفت: «آنها از سلاح هسته‌ای صرف‌نظر خواهند کرد.»

او در ادامه تهدید کرد: «آنها همه کارهایی را که ما می‌خواهیم انجام خواهند داد و شاید دوباره یک کشور بزرگ شوند. اما اگر این کار را نکنند، دیگر کشوری نخواهند داشت.»



