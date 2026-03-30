سیامک صادقیچهرازی، عضو کانون صنفی معلمان خوزستان، بازداشت شد
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که سیامک صادقیچهرازی، عضو کانون صنفی معلمان خوزستان، شنبه هشتم فروردین به دستنیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خود بازداشت شد.
این شورا نوشت مأموران امنیتی با حمله به منزل صادقیچهرازی، با ایجاد فضای رعب و وحشت، خانواده او را نیز تهدید کردهاند که از اطلاعرسانی درباره بازداشت این فعال صنفی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، علت بازداشت صادقیجهرازی «استفاده از فیلترشکن» عنوان شده و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. شورا اشاره کرد که این موضوع نگرانیها درباره سلامت و امنیت این معلم را افزایش داده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پیشتر از اعمال فشار بر شماری از فعالان صنفی معلمان و بازداشت یکی از آنها در آستانه سال نو خبر داده بود.
این شورا با محکوم کردن تداوم سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان، تأکید کرد که برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی و مدنی فرهنگیان غیرقابلقبول است و خواستار آزادی فوری صادقیچهرازی شد.