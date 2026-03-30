هزاران نفر یکشنبه نهم فروردین، در حمایت از انقلاب ملی ایران در پایتخت آمریکا تجمع و راهپیمایی کردند. این گردهمایی به دعوت شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد. تجمع کنندگان ابتدا در مقابل کنگره گردهم آمدند و پس از پایان سخنرانیها تا مقابل کاخ سفید راهپیمایی کردند. تجمعکنندگان در این برنامه ضمن پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار، خواستار ادامه حمایت آمریکا از مردم ایران شدند.
هاآرتص هشدار داده که پایان جنگ، در شرایط فعلی، ممکن است به تضعیف جمهوری اسلامی منجر شود، اما در عین حال زمینه را برای شکلگیری حاکمیتی افراطیتر فراهم کند؛ سناریویی که میتواند تهران را به این جمعبندی برساند که برای جلوگیری از آسیبپذیریهای آینده، به سمت سلاح هستهای پیش برود.
روزنامه هاآرتص در گزارشی تحلیلی نوشت که ایالات متحده و اسرائیل در تعیین مسیر جنگ با حکومت ایران دچار سردرگمی شدهاند و میان تشدید درگیری و پایان آن، تصمیم روشنی ندارند.
در این تحلیل آمده است که در جریان جنگ ۱۲روزه در خرداد گذشته، اعلام شده بود تاسیسات هستهای نطنز و راکتور اراک هدف قرار گرفته و نابود شدهاند، اما حملات اخیر نشان میدهد که این تاسیسات بار دیگر بمباران شدهاند. به نوشته نویسنده، این مساله تناقضهایی را در ارزیابیهای پیشین اسرائیل و آمریکا برجسته میکند.
به نوشته هاآرتص، بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ مدعی شدهاند که [حکومت] ایران تلاش کرده برنامه هستهای خود را احیا کند، اما این ادعا با ارزیابی دستگاههای اطلاعاتی آمریکا در تضاد است که گفتهاند نشانهای از چنین تلاشی مشاهده نشده است.
در ادامه این تحلیل به عملیاتهای نظامی پیشین اسرائیل اشاره شده و آمده است که اگرچه ارتش اسرائیل پیشتر اعلام کرده بود ضربات سنگینی به صنعت تسلیحاتی [حکومت] ایران وارد کرده، اما در عملیات جاری نیز همان هدف دنبال میشود. همچنین، بر اساس ارزیابیهای نظامی، تعداد پرتابگرهای موشکی [حکومت] ایران همچنان در همان محدوده قبلی باقی مانده است.
هاآرتص هشدار داده که سناریویی نگرانکننده در حال شکلگیری است: پایان جنگ در شرایطی که [حکومت] ایران تضعیف شده، اما تحت حاکمیتی افراطیتر قرار گیرد. در این صورت، ممکن است تهران به این جمعبندی برسد که برای جلوگیری از آسیبپذیریهای آینده، باید به هر شکل ممکن به سلاح هستهای دست یابد.
این تحلیل همچنین به پیامدهای اقتصادی جنگ اشاره کرده و به نقل از مقامات بینالمللی نوشته است که بحران انرژی ناشی از این درگیری، یکی از شدیدترین بحرانهای سالهای اخیر بوده است. کشورها برای مقابله با این وضعیت به اقداماتی مانند کاهش ساعات کاری، صرفهجویی در مصرف انرژی و تغییر الگوهای کاری روی آوردهاند و برخی کشورها از جمله مصر با فشارهای جدی مواجه شدهاند.
در بخش دیگری از تحلیل آمده است که آسیب به میدانهای گازی قطر میتواند بحران انرژی را برای ماهها ادامه دهد و در همین حال، [حکومت] ایران توانایی خود در ایجاد اختلال در اقتصاد جهانی را نشان داده است. به نوشته نویسنده، در نهایت اسرائیل ممکن است بهدلیل آغاز این جنگ و پیامدهای اقتصادی آن مورد سرزنش جهانی قرار گیرد.
این تحلیل تاکید میکند که اکنون ترامپ با انتخابی سرنوشتساز روبهروست: یا جنگ را تشدید کند یا به آن پایان دهد. در صورت انتخاب گزینه تشدید، سناریوهایی مانند حمله به تاسیسات انرژی، عملیات زمینی در تهران، هدف قرار دادن ذخایر اورانیوم، تصرف جزیره خارک یا کنترل تنگه هرمز مطرح شده است.
در مقابل، اعلام پایان جنگ و پیروزی نیز میتواند بهعنوان نشانهای از شکست تعبیر شود، چرا که اهداف اعلامشده، از جمله حذف تهدید [حکومت] ایران یا حتی تغییر رژیم، محقق نشدهاند.
هاآرتص در پایان مینویسد که هرچند پیامدهای تشدید جنگ قابل پیشبینی نیست، اما نتانیاهو به یکی از اهداف دیرینه خود، یعنی کشاندن آمریکا به جنگ با [حکومت] ایران، دست یافته است. به نوشته نویسنده، این اتحاد با ترامپ، اسرائیل را در موقعیتی قرار داده که تصمیمات آن تا حد زیادی به ملاحظات شخصی رییسجمهوری آمریکا گره خورده است؛ موضوعی که به نوشته هاآرتص میتواند پیامدهای بلندمدتی برای اقتصاد و جامعه اسرائیل داشته باشد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای سه ماه مالیات سوخت و گازوئیل را به نصف کاهش خواهد داد تا هزینههایی را که به دلیل جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران افزایش یافته است، کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در یک نشست رسانهای در شهر کانبرا گفت که کاهش ۵۰ درصدی مالیات، که به عنوان مالیات غیرمستقیم سوخت شناخته میشود، هزینه سوخت را ۲۶.۳ سنت استرالیا در هر لیتر کاهش میدهد.
آلبانیزی افزود: «ما درک میکنیم که فشارهای هزینهای برای مردم بسیار واقعی است، زیرا تأثیر جنگ در آن سوی جهان، اینجا خود را نشان میدهد.»
به نوشته رویترز، دولت استرالیا همچنین هزینه استفاده از وسایل نقلیه سنگین توسط کاربران جاده را به مدت سه ماه متوقف خواهد کرد.
انتظار میرود این اقدامات برای دولت ۲.۵۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۷۵ میلیارد دلار) هزینه داشته باشد.
دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به کاخ سفید از ایالت فلوریدا در مورد مذاکرات با جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت: «ما در آن مذاکرات عملکرد بسیار خوبی داریم. اما هیچوقت نمیتوان درباره [حکومت] ایران مطمئن بود، چون با آنها مذاکره میکنیم و بعد همیشه مجبور میشویم آنها را بزنیم.»
رییسجمهوری آمریکا افزود: «فکر میکنم با آنها به توافق برسیم، اما این هم ممکن است که [به توافق] نرسیم. من [چشمانداز] رسیدن به یک توافق با [حکومت] ایران را میبینم؛ ممکن است خیلی زود اتفاق بیفتد.»
خبرگزاریها این اظهارات را «خوشبینانه» توصیف کردند که پیش از بازگشایی بازارهای بورس در صبح دوشنبه دهم فروردین مطرح شده است.
ترامپ سپس بدون ارائه مدرک ادعا کرد که [حکومت] ایران با بیشتر خواستههای آمریکا در پیشنهاد ۱۵ مادهای واشینگتن برای پایان دادن به جنگ موافقت کرده است.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی از جمله محمدباقر قالیباف، رییسمجلس شورای اسلامی، یکشنبه نهم فروردین با انتشار پیامی پیشنهادهای ۱۵ مادهای آمریکا را «آرزو» توصیف کرده و پذیرش خواستههای ایالات متحده را رد کرده بود.
ترامپ همچنین گفت: «آنها از سلاح هستهای صرفنظر خواهند کرد.»
او تهدید کرد: «آنها همه کارهایی را که ما میخواهیم انجام خواهند داد و شاید دوباره یک کشور بزرگ شوند. اما اگر این کار را نکنند، دیگر کشوری نخواهند داشت.»
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که سیامک صادقیچهرازی، عضو کانون صنفی معلمان خوزستان، شنبه هشتم فروردین به دستنیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در منزل خود بازداشت شد.
این شورا نوشت مأموران امنیتی با حمله به منزل صادقیچهرازی، با ایجاد فضای رعب و وحشت، خانواده او را نیز تهدید کردهاند که از اطلاعرسانی درباره بازداشت این فعال صنفی خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، علت بازداشت صادقیجهرازی «استفاده از فیلترشکن» عنوان شده و هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست. شورا اشاره کرد که این موضوع نگرانیها درباره سلامت و امنیت این معلم را افزایش داده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران پیشتر از اعمال فشار بر شماری از فعالان صنفی معلمان و بازداشت یکی از آنها در آستانه سال نو خبر داده بود.
این شورا با محکوم کردن تداوم سرکوب و بازداشت فعالان صنفی معلمان، تأکید کرد که برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی و مدنی فرهنگیان غیرقابلقبول است و خواستار آزادی فوری صادقیچهرازی شد.
رسانههای عربی بامداد دوشنبه از حمله موشکی به سمت پایگاه پشتیبانی سفارت ایالات متحده در فرودگاه بینالمللی بغداد خبر دادند.
این پایگاه در محوطه فرودگاه بینالمللی بغداد قرار دارد.
در روزهای گذشته، بارها تلاشهایی برای هدف قرار دادن این پایگاه صورت گرفته بود