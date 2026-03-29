دود سیاه ناشی از انفجار در شهریار
یک از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی، از حمله به منطقهای در حوالی شهرک اداری شهریار واقع در استان تهران در شامگاه شنبه هشتم فروردین خبر داد.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامهایی، مشاهدات خود را از حملات به مناطق مختلف کشور گزارش کردند:
صدای انفجار شدید ساعت ۰۶:۳۰ بامداد یکشنبه از محدوده کوه لار در نزدیکی روستای زروان در استان فارس شنیده شد.
حوالی سپاهانشهر اصفهان ساعت ۰۲:۳۰ بامداد یکشنبه با بمبهای سنگین هدف قرار گرفت.
صدای پنج انفجار ساعت ۰۷:۲۰ یکشنبه در مناطق شرق تهران شنیده شد. همچنین صدای دو انفجار صبح یکشنبه در ولنجک به گوش رسید.
ساعت ۰۷:۲۰ دو انفجار نسبتا شدید در محدوده زندان اوین گزارش شد.
یک نقطه در محدوده لتینگان نوشهر ساعت ۰۷:۲۶ صبح یکشنبه هدف قرار گرفت.
وحید آنلاین نیز گزارش داد در تهران، صدای انفجار در زعفرانیه، الهیه، ولنجک، بهار شیراز، یوسفآباد، حکیمیه، اتوبان بابایی، نارمک، پیروزی، مجیدیه، افسریه، مسعودیه و شهرری شنیده شد.
وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیهای حمله به اقامتگاه نچیروان بارزانی، رییس اقلیم کردستان عراق، را اقدامی «نفرت انگیز» از سوی شبهنظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دانست.
وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن این رویداد، آن را «حملهای به ثبات، حاکمیت و وحدت عراق» خواند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) با انتشار ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس، از انهدام شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی خبر داد.
سنتکام تاکید کرد «آن روزها دیگر گذشته است» که این شناورها کشتیرانی جهانی را در آبهای منطقهای تهدید میکردند و مورد آزار و اذیت قرار میدادند.
پیامهای مخاطبان و گزارش برخی رسانههای داخلی از ادامه شنیده شدن صدای انفجار و پرواز جنگندهها در شامگاه شنبه و بامداد یکشنبه در چندین استان کشور حکایت دارد.
در استان تهران، انفجارهایی در محدوده اوین، سعادتآباد، منطقه ۱۵، مسعودیه، نوبنیاد، شهرک اندیشه و قلعه حسنخان گزارش شد و در برخی مناطق قطع برق رخ داد.
تصاویری نیز از وقوع انفجار در سهروردی شمالی، پارچین، خجیر، کوهک و اطراف ساختمان صداوسیما منتشر شده است.
در استان البرز، شهروندان از شنیده شدن انفجار در گلشهر، گوهردشت، فردیس، مهرشهر و فاز چهار مهرویلا در کرج خبر دادند.
در استان هرمزگان، انفجارهایی در بندرعباس و بندر پل گزارش شد و اسکله بندر پل هدف قرار گرفت. در بندرلنگه نیز گزارشها از پرتاب موشک در محدودهای میان روستاهای دیوان و مغویه حکایت دارد.
در اصفهان، چند انفجار در محدوده لشکر ۱۴ امام حسین گزارش شد و در خوزستان، منبع آب ذخیره شهر هفتکل هدف قرار گرفت.
همچنین صدای پرواز جنگندهها و انفجار در هشترود آذربایجان شرقی، مرودشت فارس، خلخال اردبیل و شهرهای تبریز، شیراز، بوشهر و اهواز به گوش رسید.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال از بروز اختلافات جدی میان مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، درباره نحوه مدیریت جنگ و پیامدهای مخرب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور حکایت دارد.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد در حالی که جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی وارد مرحلهای حساس شده، پنتاگون در حال آمادهسازی برای اجرای احتمالی عملیات زمینی در ایران است.
در واکنش به شدت گرفتن حملات علیه مواضع جمهوری اسلامی، حوثیهای یمن با شلیک موشک به سوی اسرائیل، بهصورت رسمی وارد درگیریهای جاری در خاورمیانه شدند.
همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه، کییف تلاش دارد همکاریهای دفاعی خود را با کشورهای حوزه خلیج فارس گسترش دهد؛ رویکردی که با سفرهای منطقهای مقامهای اوکراینی و توافقات جدید با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر وارد مرحله تازهای شده است.
روزنامه نیویورکپست نوشت افزایش ورود شهروندان ایرانی به آمریکا در سالهای اخیر، نگرانی مقامهای امنیتی و برخی قانونگذاران درباره احتمال فعالیت «هستههای خفته» مرتبط با حکومت ایران در داخل این کشور را تشدید کرده است.
