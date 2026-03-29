فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس‌نیوز اعلام کرد که برنامه‌ریزی برای عملیات‌های زمینی در ایران سابقه‌ای چندساله دارد و به‌طور خاص بر حملات محدود و هدفمند در سواحل جنوبی ایران تمرکز داشته است.

او در برنامه «Face the Nation» گفت: «ما سال‌هاست گزینه‌هایی مانند تصرف جزایر یا پایگاه‌های کوچک را بررسی کرده‌ایم. این‌ها معمولاً عملیات‌های ضربتی هستند؛ یعنی ورود، انجام ماموریت و خروج. اما برخی از این مناطق را می‌توان تصرف و نگه داشت.»

مک‌کنزی تاکید کرد که چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای راهبردی مهمی داشته باشد، از جمله افزایش اهرم فشار آمریکا در مذاکرات و وارد کردن ضربه مستقیم به اقتصاد ایران. او با اشاره به جزیره خارک افزود: «اگر این جزیره تصرف شود، عملاً می‌توان صادرات نفت ایران را متوقف کرد، بدون اینکه زیرساخت‌ها نابود شوند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روزنامه واشینگتن‌پست گزارش داده پنتاگون در حال آماده‌سازی طرح‌هایی برای عملیات زمینی چند هفته‌ای در ایران است؛ عملیاتی که ممکن است شامل نیروهای ویژه و واحدهای پیاده‌نظام در قالب حملات سریع و محدود باشد.

در همین راستا، اعزام نیروهای آمریکایی به منطقه نیز ادامه دارد. حدود ۳۵۰۰ نیروی دریایی و تفنگدار دریایی مستقر در ناو «یواس‌اس‌تریپولی» به حوزه عملیاتی خاورمیانه وارد شده‌اند. این یگان‌ها مجهز به هواپیماهای جنگنده و تجهیزات آبی-خاکی هستند که برای عملیات‌های سریع و تاکتیکی طراحی شده‌اند.

با این حال، مقام‌های آمریکایی تاکید کرده‌اند که این استقرار نیروها به معنای تصمیم قطعی برای ورود به جنگ زمینی نیست و همچنان گزینه‌های مختلف در حال بررسی است.

مک‌کنزی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت ایالات متحده می‌تواند بدون ورود به یک جنگ زمینی گسترده نیز به اهداف کلیدی دست یابد. به گفته او، «موفقیت» در این مرحله شامل باز نگه داشتن تنگه هرمز و دستیابی به توافق‌هایی درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران است.

او افزود: «این اهداف دست‌یافتنی هستند، اما نیازمند ادامه فشار نظامی است. [حکومت] ایران در نهایت به استفاده از زور واکنش نشان خواهد داد.»

در همین حال، فضای سیاسی داخل آمریکا نسبت به گسترش جنگ محتاطانه است. بر اساس نظرسنجی مشترک CBS News و YouGov، حدود ۶۰ درصد از آمریکایی‌ها با جنگ با [حکومت] ایران مخالف‌اند و تنها ۴۰ درصد از آن حمایت می‌کنند- نشانه‌ای از تردید افکار عمومی نسبت به ورود به مرحله جدیدی از درگیری.

