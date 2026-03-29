امارات متحده عربی هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی در منطقه را محکوم کرد
عبدالله بن زاید آلنهیان، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه امارات متحده عربی، هدف قرار دادن یا تهدید به هدف قرار دادن زیرساختها و تأسیسات غیرنظامی در منطقه، از جمله مدارس، دانشگاهها، بیمارستانها، شبکههای آب، تاسیسات انرژی، مراکز حمل و نقل و مناطق مسکونی را به شدت محکوم کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه امارات متحده عربی، او گفت که چنین اقداماتی به معنای «نقض آشکار و جدی قوانین بینالمللی و اصول تثبیتشده آن است و تحت هر شرایطی، غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه است.»
عبدالله بن زاید آلنهیان اشاره کرد که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان و همچنین هراس میلیونها غیرنظامی شده است.
او گفت که تبدیل تاسیسات انرژی، بنادر، فرودگاهها و آبراههای بینالمللی به اهداف نظامی نه تنها یک کشور خاص را تهدید میکند، بلکه ثبات اقتصاد جهانی و زنجیرههای تامین حیاتی را به خطر میاندازد و امنیت منطقهای و بینالمللی را تضعیف میکند.
عبدالله بن زاید آلنهیان تاکید کرد که زیرساختهای غیرنظامی، میدان جنگ نیستند و هدف قرار دادن آنها یک تجاوز جدی و خط قرمزی است که تحت هیچ شرایطی قابل تحمل نیست.
او بر لزوم توقف فوری این حملات و پایبندی دقیق به حفاظت از جان غیرنظامیان و حفاظت از تاسیسات غیرنظامی تأکید کرد و نسبت به پیامدهای جدی ادامه این تخلفات هشدار داد.