او شنبه هشتم فروردین در چهارمین روز کنفرانس موسوم به سی‌پَک گفت: «تنها راه صلح و ثبات پایدار از جدایی کامل از این رژیم می‌گذرد. این رژیم، در تمامیت خود، باید برود. اگر کار را تمام نکنیم و بقایای رژیم را باقی بگذاریم تهدید در جهان ادامه خواهد یافت.»

شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر ضرورت ایجاد یک حکومت دموکراتیک در ایران برای غرب، ایران را یک «فرصت اقتصادی استفاده‌نشده» خواند و تلاش کرد نگاه محافظه‌کاران آمریکایی را به آثار اقتصادی تغییر حکومت جلب کند.

او هم‌زمان از نقش مردم ایران در «وارد کردن ضربه نهایی» به جمهوری اسلامی سخن گفت و تاکید کرد آینده ایران باید بر پایه یک گذار «منظم» و بدون خلاء قدرت شکل بگیرد.

چشم‌انداز «تولد دوباره ایران»

شاهزاده پهلوی سخنانش را با یاد کردن جان‌باختگان انقلاب ملی ایرانیان در دی‌ماه سال گذشته آغاز کرد و گفت آنها نه فقط برای آزادی خود، بلکه برای «آزادی، صلح و امنیت جهان» جنگیدند.

او با دعوت از مخاطبان برای تصور کردن یک ایران آزاد گفت: «در ایران آزاد دیگر خبری از تهدید هسته‌ای، تروریسم، گروگان‌گیری، بستن تنگه هرمز و باج‌گیری از اقتصاد جهانی نیست.»

او سپس این تصویر را از ایران آینده ترسیم کرد: کشوری که به‌جای «صدور تروریسم»، آزادی، ثبات و فرصت اقتصادی عرضه می‌کند.

ایران، بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی استفاده‌نشده

شاهزاده پهلوی در بخش دیگری از سخنانش، ایران آزاد را «بزرگ‌ترین فرصت اقتصادی استفاده‌نشده قرن ۲۱» توصیف کرد و گفت یک شراکت راهبردی میان آمریکا و ایران می‌تواند «بیش از یک تریلیون دلار» برای اقتصاد آمریکا ایجاد کند.

او همچنین از خاورمیانه‌ای سخن گفت که در آن ایران به‌جای «منبع آشوب»، به «لنگر ثبات» تبدیل شود و حتی از گسترش «پیمان‌های ابراهیم» به «پیمان‌های کوروش» نام برد.

جمهوری اسلامی در تمامیت خود باید برود

او همچنین با رد هرگونه راه‌حل مبتنی بر سر قدرت ماندنِ بخشی از رهبران کنونی جمهوری اسلامی گفت: «تنها مسیر دستیابی به صلح و ثبات پایدار، از یک گسست کامل از این رژیم می‌گذرد.»

به گفته او، اگر «بقایای این رژیم» در قدرت باقی بماند، جمهوری اسلامی فرصت خواهد یافت زمان بخرد، وانمود کند در حال مذاکره است و سپس به همان رویه پیشین بازگردد.

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «آنها عمل‌گرا نیستند؛ آنها اوباش‌اند. آنها اهل معامله نیستند؛ آنها عاملان آشوب‌اند.»

او از سیاست دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت که برای نخستین بار در طول حیات این حکومت، رویکرد آمریکا «فرصتی واقعی» برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

او از کشته شدن قاسم سلیمانی، حملات نظامی اخیر، تضعیف ماشین سرکوب حکومت و از بین رفتن بخش بزرگی از توان موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی به‌عنوان تحولاتی یاد کرد که به گفته او «زمین بازی را هم‌سطح کرده‌اند».

ضربه نهایی را مردم وارد خواهند کرد

شاهزاده رضا پهلوی در عین حال تاکید کرد که «ضربه نهایی» را مردم ایران وارد خواهند کرد و افزود که مردم ایران آماده‌اند «این فصل تاریک جمهوری اسلامی» را برای همیشه پایان دهند.

او در بخش پایانی سخنانش گفت میلیون‌ها ایرانی در داخل و خارج کشور از او خواسته‌اند رهبری دوره گذار به دموکراسی را بپذیرد و او نیز این درخواست را قبول کرده است.

او همچنین از ایجاد ائتلافی از مخالفان جمهوری اسلامی و نیز آمادگی بخشی از نیروهای نظامی و اداری برای همراهی با این گذار سخن گفت.

ایران، عراق نیست و اشتباه فاجعه‌بار بعثی‌زدایی تکرار نخواهد شد

شاهزاده پهلوی تاکید کرد: «ایران، عراق نیست. ما اشتباه فاجعه‌بار بعثی‌زدایی را تکرار نخواهیم کرد. هیچ انحلالی در نهادهای بروکراتیک رخ نخواهد داد، هیچ خلاء قدرتی ایجاد نخواهد شد و هیچ هرج‌ومرجی به‌وجود نخواهد آمد.»

او در پایان، از آمریکا خواست «بر همین مسیر باقی بماند» و به جمهوری اسلامی «طناب نجات» ندهد تا به گفته او مردم ایران بتوانند «کار را تمام کنند».

شاهزاده پهلوی همچنین ابراز امیدواری کرد که سال ۲۰۲۶، هم‌زمان با دویست‌وپنجاهمین سال تاسیس آمریکا، به‌عنوان سال «تولد دوباره ایران» نیز ثبت شود و گفت: «وقتی این کار به پایان برسد، یک ایران آزاد و دموکراتیک به‌عنوان شریک، متحد و دوست در کنار ایالات متحده خواهد ایستاد.»