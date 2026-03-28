حمله به یک سایت شرکت امارات گلوبال آلومینیوم در ابوظبی
شرکت امارات گلوبال آلومینیوم اعلام کرد که یک سایت این شرکت در جریان حملات موشکی و پهپادی از ایران به ابوظبی دچار خسارات قابل توجهی شده است.
شماری از ایرانیان در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی در بانکوک و در حمایت از انقلاب ملی تجمع کردند.
این نخستین بار در کشوری در جنوب شرق آسیاست که ایرانیان توانستند برای تجمع مجوز بگیرند.
آنها با شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران، خواستار توقف اعدامها و کشتار شدند.
با این حال پلیس اجازه حمل پرچم شیر و خورشید، تصاویر شاهزاده رضا پهلوی یا حتی عکسهای قدیمی خانوادههای پادشاهی ایران و تایلند را نداد.
شاهزاده رضا پهلوی در بیانیهای، از شیرین عبادی و دیگر اعضای «کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی» در برابر آنچه «حملات سخیف و شریرانه» در روزهای اخیر خوانده، حمایت کرد.
او در این بیانیه با اشاره به فشارها و توهینها علیه عبادی و دیگر اعضای این کمیته، از آنان بهدلیل «ایستادن در کنار اکثریت ملت ایران» و ایفای «وظیفه ملی» قدردانی کرد و گفت این کمیته، تا زمانی که «در چارچوب منافع ملی» فعالیت کند، از حمایت و اعتماد او برخوردار خواهد بود.
پهلوی ترکیب این کمیته را «نمونهای از گونهگونی در عین اتحاد» توصیف کرد و افزود حمله به اعضای آن از سوی افرادی که بهگفته او «مدام از تکثرگرایی، گفتوگو و اتحاد سخن میگویند»، نشاندهنده «دورویی و استاندارد دوگانه» است.
او همچنین تاکید کرد که ملت ایران «به این دشمنیها وقعی نمینهد» و «مصمم، متحد و استوار» در مسیر آنچه «پیروزی انقلاب شیروخورشید و اجرای عدالت» نامید، پیش میرود.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح، در هفتههای گذشته به عنوان مسئول کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی اعلام شد. شاهزاده پهلوی تشکیل این کمیته را در آخرین روزهای اسفند سال گذشته اعلام کرد و گفت که این کمیته مامور تدوین مقررات یک دادگاه و یک کمیسیون حقیقتیاب برای اجرای عدالت پس از براندازی جمهوری اسلامی است.
در روزهای گذشته گروهی از فعالان اجتماعی، حامیان جمهوری اسلامی و مخالفان شاهزاده رضا پهلوی با انتشار نامهای خطاب به کمیته صلح نوبل خواستار بازپسگیری این جایزه از شیرین عبادی شدند.
فرماندهی مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در بیانیهای مدعی شد که یک انبار مرتبط با پهپادهای اوکراینی را در دبی هدف قرار داده است. اوکراین این ادعا را رد کرده و «دروغ» خوانده است.
قرارگاه خاتمالانبیا در این بیانیه نوشت که بیش از ۲۰ شهروند اوکراینی در یک انبار در امارات متحده عربی حضور داشتهاند و سرنوشت آنها نامشخص است.
با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رسانههای اوکراین نوشت که هروئی تایخای، سخنگوی وزارت خارجه اوکراین، در یک نشست خبری، این ادعاهای ایران را «دروغ» خواند.
این ادعا در حالی مطرح شده است که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، برای گفتوگو با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در منطقه خلیج فارس به سر میبرد.
خبرگزاریهای ایران از پلمپ تمام شعبههای «کافه لمیز» در تهران خبر دادند. به نوشته این رسانهها دلیل این اقدام نهاد قضایی جمهوری اسلامی همراهی این کافه با انقلاب ملی ایرانیان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی و «طراحی مشکوکی علیه امام شهید روی محصولات خود» است.
در این خبرها آمده است: « این برند که در ایام اغتشاشات دیماه اقدامات سوئی را علیه امنیت ملی انجام داده بود، در روزهای اخیر نیز طرحهای مشکوکی را علیه امام شهید بر روی محصولات خود طراحی کرده بود.»
ویدیوهایی که توسط شهروندان تهیه شده نشان میدهد نیروهای عراقی در خرمشهر با پرچمهای عراق در حال تردد هستند.
پیش از این در جریان کشتار دیماه، جمهوری اسلامی بهطور گسترده از نیروهای حشدالشعبی برای کشتن شهروندان ایرانی استفاده کرده بود.