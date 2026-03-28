علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سازمان سپند، در حملات بامداد شنبه به شهر بروجرد به همراه اعضای خانواده خود کشته شد.

او پیش‌تر در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز یک‌بار هدف حمله قرار گرفته بود اما جان سالم به در برد. در آن حمله، همسرش، معصومه پیرهادی، کشته شد.

رسانه‌های ایران ضمن اعلام خبر کشته شدن علی فولادوند، او را «یک شهروند عادی» معرفی کردند. سازمان سپند مسئولیت برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

علی فولادوند اول اکتبر سال ۲۰۲۵ از سوی وزارت خارجه آمریکا تحریم شده بود. تاکنون تصویری از او منتشر نشده است.