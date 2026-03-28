آمریکا: بیش از ۱۵۰ کشتی جمهوری اسلامی نابود شده یا آسیب دیدهاند
ارتش آمریکا اعلام کرد که تاکنون به ۱۱ هزار هدف در ایران حمله کرده است.
بر اساس گزارش سنتکام، در حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیش از ۱۵۰ کشتی ایرانی نابود شده یا آسیب دیدهاند.
رسانههای ایران گزارش دادند که محلههای مسعودیه و خسروپرویز در مناطق ۱۵ و ۲۱ تهران در شامگاه شنبه هدف قرار گرفتند.
همچنین بر اساس پیامهای رسیده به ایران اینترنشنال، حوالی ۹:۳۰ شامگاه شنبه، سمت خیابان فاطمی تهران صدای انفجار شنیده شد.
ساعت ۹ شب نیز انفجارهای خیلی شدید و صدای جنگنده ها در شمال شرق تهران، در تهرانپارس شنیده شد.
مخاطبان از حملات شدید به اطراف فرودگاه مهرآباد در ساعت ۲۱ شنبه خبر دادند.
همزمان، برخی مخاطبان از حمله به فرودگاه بوشهر در شامگاه شنبه خبر دادند.
گزارشهای دریافتی از مخاطبان ایران اینترنشنال نیز حاکی از وقوع انفجارهایی در بیرجند، کرمانشاه و مشهد است.
یکی از مخاطبان اعلام کرد: «ساعت ۱۹:۰۵ چندین انفجار در محدوده فرودگاه مشهد و بلوار نماز شنیده شد.»
علی فولادوند، رییس اداره تحقیقات سازمان سپند، در حملات بامداد شنبه به شهر بروجرد به همراه اعضای خانواده خود کشته شد.
او پیشتر در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز یکبار هدف حمله قرار گرفته بود اما جان سالم به در برد. در آن حمله، همسرش، معصومه پیرهادی، کشته شد.
رسانههای ایران ضمن اعلام خبر کشته شدن علی فولادوند، او را «یک شهروند عادی» معرفی کردند. سازمان سپند مسئولیت برنامه نظامی هستهای جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.
علی فولادوند اول اکتبر سال ۲۰۲۵ از سوی وزارت خارجه آمریکا تحریم شده بود. تاکنون تصویری از او منتشر نشده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت که ایالات متحده کارزار نظامی خود علیه جمهوری اسلامی را تا وقتی ادامه خواهد داد که از خنثیسازی بلندمدت توانمندیهای این حکومت اطمینان حاصل کند.
ونس در گفتوگو با بنی جانسون، صاحب پادکست «برنامه بنی» گفت که هدف این حملات جلوگیری از از تبدیل شدن تهران به یک تهدید «برای مدت زمانی بسیار طولانی» است.
او افزود که اگرچه واشینگتن به بیشتر اهداف نظامی خود دست یافته است و اشاره کرد که برخی ممکن است استدلال کنند این اهداف تحقق یافتهاند اما عملیات باید ادامه یابد تا از بازسازی سریع توانمندیهای ایران جلوگیری شود.
ونس گفت: «رییسجمهور [ترامپ] عملیات را برای مدت طولانیتری ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که مجبور به شروع دوباره جنگ نشویم.»
او جمهوری اسلامی را به ادامه تلاشها برای توسعه سلاحهای هستهای متهم و آن را تهدیدی مداوم برای منافع ایالات متحده توصیف کرد و گفت دستاوردهای حاصلشده تاکنون هنوز دائمی نیستند.
ونس در پاسخ به نگرانیها درباره افزایش قیمت انرژی، تاثیر آن را کماهمیت جلوه داد و آن را «واکنشی موقت» دانست.
او همچنین تاکید کرد که ایالات متحده به دنبال حضور طولانیمدت در ایران نیست و اشاره کرد که نیروها پس از تحقق اهداف امنیتی عقبنشینی خواهند کرد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که از زمان تشدید درگیریها در پی جنگ با جمهوری اسلامی، طی یک ماه گذشته، دستکم ۸۰۰ نیروی حزبالله را در لبنان کشته است.
به گفته ارتش اسرائیل، در میان آنها صدها عضو از یگان نخبه رضوانِ این گروه شبهنظامی نیز حضور دارند.
وزارت بهداشت لبنان پیشتر گزارش داد که دستکم ۱٬۱۸۹ نفر در لبنان در جریان درگیریها کشته شدهاند؛ آماری که میان غیرنظامیان و نیروهای رزمی تمایزی قائل نمیشود.
ارتش اسرائیل گفت که در روزهای اخیر حدود ۱۷۰ موضع حزبالله را هدف قرار داده و نیروهای زمینی همچنان در جنوب لبنان در حال عملیات هستند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، عصر شنبه در شهرستان میناب چند پهپاد مشاهده و همزمان صدای شلیک شنیده شده است.
گفته میشود حدود ۸ پهپاد به مقر «تیپ عاصف» در این شهر حمله کردهاند.