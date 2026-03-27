سپاه پاسداران اعلام کرد ساکنان مناطق محل استقرار نیروهای آمریکایی [کشورهای عرب خلیج فارس] باید این اماکن را ترک کنند.

در بیانیه منتشرشده آمده است نیروهای آمریکایی و اسرائیلی از اماکن غیرنظامی استفاده می‌کنند و به گفته سپاه، تلاش دارند از مردم به عنوان سپر انسانی بهره ببرند.

در این بیانیه همچنین تاکید شده است نیروهای آمریکا و اسرائیل مسئول کشتار غیرنظامیان ایرانی و کشتن شخصیت‌ها معرفی شده‌اند و سپاه اعلام کرده آن‌ها را در هر جا که بیابد هدف قرار خواهد داد.

سپاه در پایان از مردم خواست با فوریت محل‌های استقرار نیروهای آمریکایی را ترک کنند تا آسیبی متوجه آن‌ها نشود.