بر اساس گزارش‌های دریافتی از شاهدان عینی در چهارشنبه پنج فروردین، در مناطق مختلف تهران صدای انفجار و استقرار ایست‌های بازرسی گزارش شده است.

در محدوده پونک چند صدای انفجار از فاصله دور شنیده شده است.

همچنین در ورودی دماوند به تهران چندین ایست بازرسی برقرار شده و خودروها، به‌ویژه جوانان و خودروهای صندوق‌دار، متوقف و بازرسی می‌شوند. به گفته شاهدان، نیروهای مستقر مجهز به دوشکا هستند.

در محدوده ستارخان، تره‌بار طرشت زیر پل یادگار امام و اطراف میدان سلمان هراتی در هر دو مسیر ایست بازرسی برقرار شده است.

همچنین در ستارخان مقابل پارک، هر شب ایست بازرسی و تجمع نیروها گزارش شده است. در حکیمیه نیز در ورودی و خروجی شهرک ایست بازرسی برقرار است.

در جهرم، ساعت ۲۰:۱۰ صدای جنگنده و دو انفجار در محدوده فرهنگ‌شهر شنیده شده که به گفته شاهدان موجب لرزش ساختمان‌ها شده است.

در محور شیراز به بوشهر نیز در ورودی جاده و پیش از پل مهندسان ایست بازرسی برقرار شده و ترافیک سنگین ایجاد شده است.

در کیش نیز ساعت ۲۰:۲۸ دو صدای انفجار گزارش شده است.