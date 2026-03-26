ادامه حملات در همدان و کرمانشاه
پیامهای مخاطبان، ساعت ۱۲:۴۰ تا ۱۲:۴۵ ظهر پنجشنبه صدای دستکم پنج انفجار در همدان شنیده شد و به گفته برخی مخاطبان، محل انفجارها حوالی میدان باباطاهر و مقر سپاه انصارالحسین بوده است.
در پیامی دیگر آمده است ساعت ۱۲:۵۰ ظهر پنجشنبه، ساختمان اطلاعات سپاه در همدان هدف بمباران قرار گرفت.
همچنین مخاطبان گزارش دادند ظهر پنجشنبه کوههای اطراف کرمانشاه در محدوده تنگه کنشت و چند نقطه دیگر هدف حمله قرار گرفت و پس از بمباران، انفجارها ادامه داشته است. به گفته این منابع، یک انبار مهمات هدف قرار گرفته است.