طرح محدود کردن اختیارات ترامپ در قبال ایران برای بار سوم رای نیاورد
سنای آمریکا تازهترین تلاشها به رهبری دموکراتها برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، در قبال جمهوری اسلامی را رد کرد . هدف این طرح ملزم کردن ترامپ به دریافت مجوز از کنگره برای هرگونه اقدام نظامی علیه ایران در آینده بود.
۴۷ نفر از سناتورها با این طرح موافق بودند و به آن رای مثبت دادند، از سوی دیگر ۵۳ نماینده با آن مخالفت کردند.
همه جمهوریخواهان سنا، به جز رند پال، نماینده ایالت کنتاکی، از مخالفان این طرح بودند. در مقابل، تنها دموکراتی که با این طرح مخالفت کرد، جان فترمن بود؛ باقی دموکراتها موافق این طرح و کاهش اختیارات ترامپ بودند.
از حدود یک ماه پیش دموکراتها چندین طرح در چارچوب «اختیارات جنگی» ارائه کردهاند. این سومین بار از زمان آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی است که جمهوریخواهان سنا مانعی در مسیر تلاش دموکراتها برای به چالش کشیدن اختیارات ترامپ بودند.