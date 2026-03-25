حمله به شهر صنعتی البرز در قزوین
ویدیوی منتشرشده در صفحه «وحید آنلاین» نشان میدهد بامداد چهارشنبه پنجم فروردین شهر صنعتی البرز هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گرفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد دیدار او با شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، که پیشتر به دلیل عملیات نظامی آمریکا در ایران به تعویق افتاده بود، برای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن دوباره برنامهریزی شده است.
ترامپ افزود او و ملانیا ترامپ در تاریخ دیگری در سال جاری میزبان شی جینپینگ و همسرش، مادام پنگ، در واشینگتن دیسی خواهند بود.
به گفته رییسجمهوری آمریکا، نمایندگان دو کشور در حال نهایی کردن مقدمات این دیدارها هستند.
ترامپ این نشست را «بسیار مهم و سرنوشتساز» توصیف کرد و گفت مشتاق دیدار با همتای چینی خود است.
گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از تعمیق درگیریهای درونی در رهبری جدید جمهوری اسلامی است.
بر اساس این گزارشها، انتصاب محمدباقر ذوالقدر به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نشانهای از افزایش نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت تلقی میشود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند این جابهجایی با وجود مخالفت برخی مقامهای ارشد و نارضایتی مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، انجام شده و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه، در تحمیل آن نقش داشته است.
به گفته این منابع، این اقدام به معنای کاهش نقش دولت در تصمیمگیریهای کلان امنیتی ارزیابی میشود و نشاندهنده افزایش نقش نظامیان در نهادهای حساس سیاستگذاری در شرایط بحرانهای منطقهای است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حملات چهارشنبه پنجم فروردین را به مواضع حکومت در یکی از مناطق استان لرستان نشان میدهد.
یک شهروند میگوید: «لرستان را دارند شدید میزنند.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، درباره نقش آمریکا در انتخاب رهبری آینده ایران گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، معتقد است ایالات متحده خواهان فردی در مقام رهبری حکومت ایران است که «مساعدتر» و مایل به همکاری با آمریکا باشد.
او افزود چنین فردی نباید شعار «مرگ بر آمریکا» سر دهد و این موارد را «منطقی و به نفع ایالات متحده و متحدانش» توصیف کرد.
لیویت درباره پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم گفت: «آیا واقعا این رهبر جدید ادعایی دیده یا بهطور قانونی شنیده شده است؟ تغییراتی در رهبری رخ داده است. تغییراتی در رهبری رژیم صورت گرفته که همان چیزی است که رییسجمهور گفته بود.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد تا زمانی که واشینگتن بهطور مستقیم درباره زمان مذاکرات اطلاعرسانی نکرده است، رسانهها نباید درباره هرگونه گفتوگوی احتمالی در آخر هفته گزارش منتشر کنند.
او درباره جدول زمانبندی عبور تانکرهای نفت و گاز از تنگه هرمز گفت در حال حاضر زمان مشخصی اعلام نمیشود، اما این موضوع از سوی دولت آمریکا با سرعت پیگیری میشود.
لیویت در پاسخ به پرسشی درباره لبنان و آوارگی دستکم یک میلیون نفر گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با سرعت در حال اقدام برای از بین بردن تهدید جمهوری اسلامی در خاورمیانه، از جمله تضعیف نیروهای نیابتی آن مانند حزبالله، است و این روند در هفته جاری و دو هفته آینده ادامه خواهد یافت.
او همچنین درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی تاکید کرد واشینگتن وارد جزئیات این گفتوگوهای «بسیار حساس» نخواهد شد و رییسجمهوری آمریکا به دیپلماتهای خود آزادی عمل داده است تا این مذاکرات را بدون طرح در رسانهها پیش ببرند.