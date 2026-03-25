دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد دیدار او با شی جین‌پینگ، رییس‌جمهوری چین، که پیش‌تر به دلیل عملیات نظامی آمریکا در ایران به تعویق افتاده بود، برای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت در پکن دوباره برنامه‌ریزی شده است.

ترامپ افزود او و ملانیا ترامپ در تاریخ دیگری در سال جاری میزبان شی جین‌پینگ و همسرش، مادام پنگ، در واشینگتن دی‌سی خواهند بود.

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، نمایندگان دو کشور در حال نهایی کردن مقدمات این دیدارها هستند.

ترامپ این نشست را «بسیار مهم و سرنوشت‌ساز» توصیف کرد و گفت مشتاق دیدار با همتای چینی خود است.