گزارشهای شهروندی از انفجارهای بامدادی در نظرآباد، چمستان، قزوین و بوشهر
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار و عبور جنگندهها در شهرهای نظرآباد، چمستان، قزوین و بوشهر در خلال ۲ تا ۲:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه پنج فروردین خبر میدهند.
پیام شهروندی از نظرآباد، شهری در استان البرز و در نزدیکی ساوجبلاغ از شنیده شدن صدای دستکم سه انفجار و پرواز جنگندهها بر فراز شهر حکایت دارد.
پیام دیگری از چمستان در استان مازندران نیز نوشته است که حدود ساعت ۲:۲۵ دقیقه بامداد صدای انفجارهای شدیدی در این شهر به گوش رسیده است.
چندین شهروند از شهر قزوین و شهر الوند در همین استان گزارش دادند که حوالی ۲:۳۰ بامداد دستکم دو انفجار به لرزش شدید منجر شد.
شهروندان بوشهر نیز برای ایراناینترنشنال نوشتهاند که انفجاری شدید در این شهر پنجرهها را لرزاند.