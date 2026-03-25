وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حملات اسرائیل به جنوب این کشور در ساعات پایانی سه‌شنبه چهارم فروردین به کشته شدن ۹ نفر انجامید و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت.

به نقل از این وزارتخانه، حمله به استان نبطیه سه کشته و ۱۸ زخمی بر جای گذاشت؛ در اثر حمله به استان صیدا ۶ نفر کشته و پنج نفر زخمی شدند و در استان صور نیز ۲۹ نفر زخمی شدند.

به گفته این وزارتخانه، از ۱۱ اسفند تا کنون، حملات اسرائیل به لبنان به کشته شدن دست‌کم ۱,۰۷۲ نفر و زخمی شدن بیش از ۲,۹۵۰ نفر انجامید.