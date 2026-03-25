گزارشهای شهروندی از انفجارهای شبانه در چند شهر ایران
پیامهای دریافتی ایراناینترنشنال از شنیده شدن صدای انفجار در شاهینشهر، بندرعباس، قزوین، هشتگرد و شیراز در شامگاه سهشنبه چهارم فروردین و بامداد چهارشنبه پنجم فروردین حکایت دارد.
شهروندی از شاهینشهر میگوید که حوالی ۳ بامداد صدای سه انفجار در این شهر شنیده شد.
پیامهای دو شهروند از بندرعباس در فاصله ۸:۳۰ تا ۹ شب سهشنبه از شنیدن صدای انفجار شدید در حوالی «ایستگاه رادیویی در تپه اللهاکبر» خبر میدهد.
شهروندی از قزوین با اشاره به شنیده شدن صدای چندین انفجار در قزوین حوای ۲:۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه، پیشبینی کرده است که «یک واحد صنعتی در الوند» هدف قرار گرفته است.
پیامها از هشتگرد از شنیده شدن دستکم چهار انفجار شدید در حوالی ۲:۴۰ دقیقه بامداد چهارشنبه در محدوده «سعیدآباد و تهراندشت» خبر داده است. به گفته یکی از پیامها این انفجار موجب خسارت به برخی ساختمانها شد.
شهروندی از شیراز نیز خبر داده که حدود ساعت ۲ بامداد صدای یک انفجار شدید در محدوده بلوار گلستان را شنیده است.