قیمت نفت بار دیگر به بیش از ۱۰۰ دلار افزایش یافت
قیمت جهانی نفت پس از سقوط اولیه در میانه روز دوشنبه سوم فروردین، با گشایش بازارهای جهانی در نخستین ساعات سهشنبه به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت نفت برنت، تا ساعت ۶ صبح سهشنبه، به کمی بیش از ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید و بخشی از کاهش قیمت خود را نسبت به روز دوشنبه جبران کرد.
قیمت نفت نیمه روز دوشنبه، پس از آنکه دونالد ترامپ از مذاکره میان آمریکا با مقامهای جمهوری اسلامی خبر داد، از حدود ۱۱۳ دلار به حدود ۹۷ دلار کاهش یافت. قیمتها همچنان بالاتر از سطح قبل از جنگ هستند.