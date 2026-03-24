اورسولا فون‌درلاین، رییس کمیسیون اروپا، با تاکید بر وخامت وضعیت در خاورمیانه و اثر گسترده بحران انرژی در جهان، گفت زمان آن رسیده است که برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، مذاکرات با حکومت ایران آغاز شود.

او که برای یک توافق جدید میان اتحادیه اروپا و استرالیا به این کشور سفر کرده است، صبح سه‌شنبه چهارم فروردین پس از مراسم امضای توافق به رسانه‌ها گفت که افزایش تنش‌ها موجب بالا رفتن قیمت نفت و گاز و ایجاد فشار بر اقتصادها و جوامع مختلف شده و دستیابی به یک راه‌حل از طریق مذاکره «از اهمیت بالایی برخوردار» است.

فون‌درلاین همچنین تلاش‌های جمهوری اسلامی برای مسدود کردن تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات به کشتی‌های تجاری غیرمسلح در خلیج فارس را «غیرقابل قبول» خواند و گفت این اقدامات «باید محکوم شود».