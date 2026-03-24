فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیا»: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تا «پیروزی کامل» ادامه میدهند
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیا»، اعلام کرد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در «تبعیت کامل» از مجتبی خامنهای، مسیر خود را «تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد».
او گفت آمریکا در «ائتلافسازی» علیه جمهوری اسلامی شکست خورد و اکنون بهدنبال «راه فرار و برونرفت از جنگ» است.
عبداللهی ادامه داد ترامپ «با درک واقعیتهای میدانی و گرفتار شدن در باتلاق جنگ، پس از ناامیدی از تحقق اهدافش، برای خروج از جنگ به سران برخی از کشورها پناه آورده است».