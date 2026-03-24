ارتش اسرائیل: آنچه حکومت ایران در حق مقدسات اسلامی انجام داد، ننگی نابخشودنی است
افیخای ادرعی، سخنگوی عربزبان ارتش اسرائیل، گفت: «آنچه حکومت ایران در حق مقدسات اسلامی انجام داد، ننگی نابخشودنی است. تهران برای اهداف سیاسی تلاش کرد نخستین قبله مسلمانان و سومین حرم شریف را هدف قرار دهد.»
او افزود جمهوری اسلامی «هرگز یاور مسلمانان نبوده و از مسلمانان و اعراب چندین برابر بیش از جنگهای اعراب با اسرائیل قربانی گرفته است».
۲۹ اسفند، بقایای یکی از موشکهای حکومت ایران در بخش قدیمی اورشلیم سقوط کرد. این محل حدود ۴۰۰ متر با دیوار ندبه و مجموعه مسجدالاقصی فاصله دارد.