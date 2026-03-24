رشد بازارهای آسیایی پس از اظهارات ترامپ درباره مذاکره با جمهوری اسلامی
شاخصهای اصلی بازار سهام در آسیا سهشنبه چهارم فروردین عمدتا افزایش یافتند؛ رشدی که تحلیلگران آن را بازتاب آرامش نسبی پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره گفتوگو با جمهوری اسلامی برای پایان دادن به جنگ میدانند.
این فضای محتاطانه پیشتر بازار والاستریت را نیز تحت تاثیر قرار داده بود.
همزمان، بهای نفت خام شاخص آمریکا و نفت برنت افزایش یافت و روند کاهشی معاملات شب گذشته در بازارهای آمریکا را معکوس کرد.
تغییرات قیمت نفت بهطور مستقیم بر بازارهای آسیایی تاثیر میگذارد، زیرا بسیاری از کشورهای این منطقه واردکننده عمده انرژی هستند.