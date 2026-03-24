عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، با اشاره به هشدار دونالد ترامپ در خصوص حمله احتمالی به نیروگاه‌ها گفت: «همین الان ۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید داریم و مردم به هیچ‌ وجه نگران نباشند.»

او افزود تولید برق در ایران به‌صورت پراکنده انجام می‌شود، در حالی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل تولید برق متمرکز است و این موضوع آن‌ها را «بسیار آسیب‌پذیر» می‌کند.