مقام آمریکایی: کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی متوقف نمیشود
یک مقام آمریکایی در مصاحبه با پایگاه سمافور گفت حملات آمریکا به ایران در جریان آنچه دونالد ترامپ گفتوگوهای «سازنده» با جمهوری اسلامی خوانده، ادامه خواهد یافت.
به گفته او، اسرائیل در حال حاضر طرف مستقیم این گفتوگوها نیست، اما در جریان تحولات قرار میگیرد.
این مقام آمریکایی توضیح داد توقف پنجروزه حملات تنها شامل نیروگاههای ایران میشود و اهداف نظامی را در بر نمیگیرد.
او ادامه داد: «این توقف شامل سایتهای نظامی، نیروی دریایی، موشکهای بالستیک و زیرساخت صنایع دفاعی نمیشود.»
به گفته او، در حال حاضر تنها ترامپ، ویتکاف و کوشنر مجاز به مذاکره با تهران هستند، هرچند ممکن است در صورت لزوم از جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، نیز استفاده شود.