انفجار در شرق تهران در ظهر سهشنبه
سایت دیدهبان ایران گزارش داد مناطقی در مرکز و شرق تهران ظهر سهشنبه هدف حمله قرار گرفتند.
در ساعات گذشته نیز جمهوری اسلامی با موشک اسرائیل را هدف قرار داد.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد در پی گفتوگوهای «سازنده» با جمهوری اسلامی در دو روز گذشته، به وزارت جنگ دستور داده حمله به نیروگاههای انرژی ایران را برای ۵ روز به تعویق بیندازد.
حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در رابطه با آخرین تحولات توضیح میدهد.
در پی آتشسوزی عمدی چند دستگاه آمبولانس متعلق به یک خیریه یهودی در لندن، پلیس بریتانیا از آغاز تحقیقات درباره احتمال ارتباط عاملان آن با جمهوری اسلامی خبر داد.
چهار آمبولانس «هتسولا» بامداد دوشنبه در منطقه گولدرز گرین لندن به آتش کشیده شدند.
مارک رولی، رییس پلیس متروپولیتن، شامگاه دوشنبه اعلام کرد روند سریع افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نگرانکننده است، اما تاکید کرد در حال حاضر برای نسبت دادن حمله اخیر به تهران «هنوز زود است».
گروهی به نام «حركة اصحاب الیمین الاسلامیه» که با جمهوری اسلامی در ارتباط است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، بیتابی مادر جاویدنام محمد فاتح را بر سر مزار او نشان میدهد.
روی مزار این جاویدنام سفره هفتسین چیده شده است.
فاتح، ۲۷ ساله و اهل الوند استان قزوین، ۱۸ دی ۱۴۰۴ در پی شلیک گلوله به پیشانیاش زخمی شد و پس از ۱۱ روز در بیمارستان جان باخت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد در حال گفتوگو با فردی در ایران است که او را «رهبر واقعی» میداند.
ترامپ افزود در ابتدا مقامهای جمهوری اسلامی برای آغاز مذاکرات با کاخ سفید تماس گرفتند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در رابطه با این تحولات توضیح میدهد.
در پی ادامه حملات گروههای شبهنظامی، بسیاری از هیاتهای دیپلماتیک عراق را ترک کردند.
شبکه تلویزیونی الحره به نقل از منابع آگاه گزارش داد عربستان سعودی، قطر و آلمان سفارتخانههای خود در بغداد را تخلیه کردند.
تروسکه صادقی، روزنامهنگار، در این باره گزارش میدهد.