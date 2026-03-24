کُره جنوبی از شهروندانش برای پیوستن به کارزار صرفهجویی انرژی دعوت کرد
خبرگزاری رویترز نوشت که لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی سهشنبه چهارم فروردین از مردم این کشور خواست در واکنش به نگرانیها درباره تامین نفت و گاز به دنبال جنگ در خاورمیانه، به یک کارزار صرفهجویی در مصرف انرژی بپیوندند.
او همچنین اعلام کرد نهادهای دولتی استفاده از خودروهای سواری را کاهش خواهند داد و جلسه هیات دولت خواستار تصویب سریع یک بسته بودجه تکمیلی برای حمایت از افرادی شد که از وضعیت انرژی آسیب دیدهاند.
لی گفت: «زمان آن رسیده است که بهجای نگرانی درباره صرفهجویی، از منابع مالی دولت بهطور موثر استفاده شود.»