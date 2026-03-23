ترامپ از ادامه بمباران مواضع جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات خبر داد
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه سوم فروردین هشدار داد در صورت شکست مذاکرات با تهران، آمریکا به حملات خود ادامه خواهد داد.
ترامپ همچنین گفت اگر توافقی حاصل شود، تنگه هرمز «خیلی زود» بازگشایی خواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت که آنها توافق کردهاند سلاح هستهای نداشته باشند.
او گفت: «شاید در ایران هم رهبری مانند ونزوئلا پیدا کنیم.»
به گفته ترامپ، بسیاری از مقامات حکومت ایران کشته شدهاند و به صورت اتوماتیک، «تغییر رژیم رخ داده» است.